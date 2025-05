Le delusioni delle ultime stagioni non cambiano il progetto Santa Severa Futsal. La società neroverde ha deciso di riconfermare in panchina il tecnico David Dell’Università, che ha guidato la squadra nell’ultimo anno e mezzo, nel corso del quale non sono giunte soddisfazioni, anzi, le amarezze hanno sicuramente preso la scena. I santaseverini ricominceranno dal campionato di serie C2, con tutta la voglia di riscattarsi dopo i bocconi amari accumulati negli ultimi tempi. Le cose sono andate come sono andate, ma il gruppo ha avuto il merito di non mollare mai, continuando a dare il suo apporto senza guardare la classifica. La squadra meritava sicuramente di chiudere il massimo campionato regionale con almeno una vittoria nel carniere, cosa più volta sfiorata, ma mai ottenuta. Intanto i neroverdi sono potuti tornare a calcare il parquet del Pala De Angelis, dopo l’esilio forzato all’Uliveto di Civitavecchia. I ragazzi santamarinellesi hanno avuto la possibilità di visionare il terreno di gioco che li accompagnerà nella prossima stagione, una superficie che gli potrà consentire di affrontare le partite al meglio, in quanto il precedente parquet aveva da tempo terminato il suo lavoro. «Il Santa Severa per me è stato il ritorno a casa – ha dichiarato David Dell’Università – qui è come stare con amici, abbiamo un rapporto bellissimo. Cerchiamo il riscatto dopo due stagioni negative, voglio ricambiare la fiducia che mi è stata data dalla società. Tornare sul parquet sarà una sfida sia per me che per i ragazzi. D’altronde si chiama futsal per un motivo, questo sport nasce qui, nell’indoor. Ripartiamo dal gruppo. Preferisco non fare promesse per i tifosi, posso garantire, però, che sputeremo sangue in ogni partita, in ogni allenamento. Avrà possibilità chi metterà il 100% di quello che ha dentro. Serve un salto dal punto di vista tecnico e mentale».

@RIPRODUZIONE RISERVATA