Il Santa Marinella di mister Cafarelli vince di misura sul Tarquinia (2 a 1) e non trova il primo posto in classifica, complice il successo della Sorianese sul campo del Tolfa.

I tirrenici, comunque, sono secondi in classifica con altre tre squadre, con due punti di distacco dalla compagine viterbese.

Domenica, i spettatori, hanno assistito ad una gran bella partita. Entrambe le squadre non si sono risparmiate. L’undici del tecnico Ercolani, nella prima frazione di gioco, ha avuto almeno due occasioni clamorose per portarsi in vantaggio.

«Peccato che non abbiamo avuto fortuna nelle conclusioni - confessa il mister del Tarquinia - però sono soddisfatto per quello che ho visto in campo».

Sul fronte opposto, i padroni di casa, hanno espresso il loro miglior gioco nel secondo tempo, quando sono arrivate le due reti, la prima di bomber Catracchia (al suo quarto sigillo in tre gare) e la seconda dell’incontenibile Tabarini (solo però dopo essersi divorato prima almeno altre due opportunità). Per la cronaca il gol del Tarquinia è stato realizzato da Rosati.

«Ormai è una costante - dice mister Cafarelli - Tabarini è un giocatore esplosivo e spesso la sua velocità di esecuzione lo porta a mancare il bersaglio. Ma quando vede lo specchio della porta, difficilmente sbaglia una terza volta».

Ma a far parlare di se è sempre il 35enne attaccante ex Tarquinia, Aranova e Santa Severa. Catracchia è una punta vera, di quelle che, se lo metti nelle condizioni di battere a rete, difficilmente sbaglia. E così, anche questa volta, è riuscito a piazzare la “zampata” vincente, che ha consentito ai suoi di mettere in cassa la seconda vittoria interna.

«A Santa Marinella sto ritrovando entusiasmo - dice Catracchia - c’è un ambiente che ti carica, ti spinge a dare il meglio ed io è quello che sto facendo».

Purtroppo, al 16’ della ripresa, il bomber si è infortunato ed è stato costretto ad uscire, sperando che possa recuperare il suo potenziale per domenica prossima.

«Sono tre punti pesanti anche se non è stata per noi una prestazione impeccabile, per merito anche del Tarquinia che si è schierata molto bene in campo, soprattutto in fase difensiva dove ci ha concesso pochi spazi - dice mister Cafarelli - noi abbiamo avuto comunque le nostre buone occasioni, anche se non siamo stati bravissimi a sfruttarle. Anche loro hanno avuto due occasioni importanti su due ripartenze. Comunque sono contento del risultato e del fatto che abbiamo alzato il livello fisico, però piano piano stiamo crescendo».

«Sapevo che con il Santa Marinella non sarebbe stata una partita facile - afferma mister Ercolani - però abbiamo deciso di giocarsela a viso aperto e francamente sono soddisfatto della nostra prova anche se non abbiamo portato a casa punti. Certo che se giocheremo sempre così, sono convinto che faremo dei buoni risultati. Comunque, complimenti al Santa Marinella, che reputo una delle migliori formazioni del girone».

©RIPRODUZIONE RISERVATA