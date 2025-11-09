Bella vittoria dei tirrenici nel confronto casalingo con il Pescia Romana, che consente ai padroni di casa di mantenere la settima posizione in classifica. I rossoblu si sono imposti per 3-1 al termine di una gara molto tirata dove gli ospiti hanno mostrato una buona predisposizione in campo solo nella prima parte della gara. Infatti, i viterbesi, si creavano nei primi 20 minuti due buone occasioni da gol, poi, però, alla prima uscita pericolosa, il Santa Marinella andava in gol (al 31’) con Caforio (all’esordio con la sua nuova squadra) che realizzava l’1-0 con un perentorio colpo di testa in area. Nella ripresa, i locali raddoppiavano con Cerroni (al 19’) che trasformava un calcio di rigore, concesso per un fallo in area, sullo stesso attaccante. La terza marcatura si concretizzava al 25’ quando Gallitano era bravo a ribattere in rete una corta respinta del portiere Angelucci.

«Dedico questa vittoria a Caforio, che pochi giorni fa ha perso la mamma, tra l’altro l’ha onorata in maniera importante scendendo in campo e segnando un gol che son convinto che per lui è stato liberatorio - dice mister Fracassa - a lui va il mio grazie e il grazie di tutti i suoi compagni. Per quanto riguarda la gara è stata una partita tosta dove i duelli a centrocampo sono stati ad altissima densità. Noi siamo stati bravi a ribattere colpo su colpo e quando c’è stato il momento di far gol, abbiamo colpito. Chiuso il primo tempo in vantaggio, nella ripresa abbiamo raddoppiato su calcio di rigore guadagnato e realizzato da Cerroni e poi chiusa definitivamente da Gallitano. Diamo continuità ai risultati e di questo sono molto contento, mi è dispiaciuto aver subito il gol a tempo quasi scaduto per un calo nostro di tensione, capisco che la partita era in ghiaccio, ma per crescere bisogna saper tenere la tensione fino al 95esimo. Questo è un aspetto che ha un pò rovinato la prestazione, tutto sommato sono contento perché questa è la strada giusta per andare avanti».

«Sapevamo che era una partita spigolosa - afferma il direttore sportivo Stefano Di Fiordo - incontravamo una squadra affamata di punti. Erano molto abbottonati e non era facile trovare spazi, quindi una partita complicata. La squadra ha fatto bene, abbiamo concesso qualcosina su alcuni disimpegni, però è stata sul pezzo con calma e una volta sbloccata la partita, i valori sono usciti fuori. Era importante vincere per dare continuità ai risultati. A nome di tutta la società volevo rendere pubblico un ringraziamento di cuore a Caforio che da pochi giorni ha perso la mamma, ma da grande professionista che è, si è messo a disposizione, giocando bene e prendendosi la soddisfazione di fare pure gol».

