Punteggio tennistico nello scontro al vertice tra il Santa Marinella e il Pianoscarano. I tirrenici, rimasti a secco domenica scorsa in quel di Ronciglione, ieri mattina al “Fronti” si sono scatenati, rifilando sei gol ai viterbesi (6-1). Con questa vittoria, i padroni di casa, mantengono il primato in classifica, con tre punti di vantaggio sull’Ostiantica, quattro sul Pianoscarano e sette sul Duepigreco Roma. La partita non ha avuto praticamente storia. I ragazzi di mister Fracassa sono andati in vantaggio dopo appena cinque minuti di gioco, grazie ad un tapin sottomisura del rientrante Cerroni, che sfruttava un perfetto assist di Tabarini per realizzare a porta vuota. L’eclettico giocatore rossoblù, in giornata di grazia, ha dispensato assist per tutti, infatti ha mandato in gol anche Caforio e Brutti e poi si è tolto la soddisfazione di segnare anche lui. Quando gira Tabarini, gira tutta la squadra e gli avversari lo sanno. Ma non è stata una giornata facile per Fanelli che aveva il compito di controllare “Speedy Gonzales”. Schierato in posizione centrale d’attacco, Tabarini, ha comandato la scena e portato i suoi alla vittoria. Ottima giornata anche per Cerroni, autore di una doppietta, così come Brutti che, entrato in corso d’opera, ha fatto vedere di che pasta è fatto. Peccato che a cinque minuti dal termine è dovuto uscire, per un riacutizzarsi del dolore al ginocchio operato mesi fa. Dopo il fulmineo vantaggio, il Santa Marinella raddoppiava al 40’ con una prodezza balistica di Tabarini, che dai 30 metri lasciava partire un tiro ad effetto che si insaccava a fil di palo. Ad inizio ripresa i locali triplicavano con una incornata in area di Caforio servito ottimamente da Tabarini. Al 5’ gli ospiti realizzavano la rete della bandiera con Mecarelli. All’8’ Gallitano veniva atterrato in area e l’arbitro concedeva il rigore che Cerroni trasformava. Al 26’ a finire “per le terre” in area era Brutti che approfittava del penalty per salire nella classifica dei cannonieri e quattro minuti dopo la migliorava con una rete in contropiede. «È stata una vittoria importante - commenta mister Fracassa a fine gara - ho visto un ottimo Santa Marinella perché ho chiesto ai ragazzi un sacrificio a livello tattico, specialmente a Trincia che si è messo a disposizione della squadra, abbandonando per un giorno il suo ruolo da bomber, per lasciare come terminali offensivi Tabarini e Cerroni, con il compito di andare a campo aperto e quindi di avere la possibilità di segnare. È stata una partita inizialmente equilibrata, ma poi abbiamo preso il largo perché eravamo molto determinati a fare risultato per rimanere nei vertici alti della classifica. Secondo me è stato un Santa Marinella maturo, un Santa Marinella che ha avuto la pazienza di aspettare il momento giusto per affondare e ciò ci ha consentito di mantenere il primo posto in classifica. Adesso prepareremo il programma per le feste natalizie, perché domenica prossima riposeremo, quindi il prossimo appuntamento utile è il cinque gennaio con la trasferta di Palocco. Colgo l'occasione per augurare buone feste a tutti i nostri tifosi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA