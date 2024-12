È stata una settimana difficile per la società tirrenica. Dopo le due sconfitte consecutive con Tolfa e Parioli, qualche giornale telematico, ha diffuso una notizia di un cambio alla guida tecnica del Santa Marinella. Venuti a conoscenza dell’articolo, il consiglio direttivo del Santa Marinella si è immediatamente riunito per smentire tale notizia e per emettere un comunicato ufficiale. «Cafarelli è e rimane il tecnico della prima squadra - si legge nella nota - in merito alla notizia apparsa su un sito specialistico che tratta il calcio dilettantistico laziale, il consiglio direttivo dell’Asd Santa Marinella 1947, smentisce categoricamente sia la notizia che vedrebbe in bilico la posizione del nostro allenatore Emiliano Cafarelli, sia la notizia di trattative aperte con altri allenatori. Il direttivo rossoblu ribadisce che l’allenatore della prima squadra è e sarà Emiliano Cafarelli. Non saranno due sconfitte consecutive a mettere in dubbio l’ottimo lavoro svolto in questi mesi dal tecnico, dallo staff e dai calciatori della squadra di Promozione». Sicuro quindi del massimo appoggio della dirigenza tirrenica, il tecnico, ha condotto l’ultimo allenamento settimanale in vista della gara di domani mattina con l’Urbetevere dei fratelli Trincia, secondo in classifica. Gara prevista per le 11 allo stadio Ivano Fronti. Una partita fondamentale per i rossoblu che, dopo le due battute di arresto, si ritrovano quindi a sette lunghezze dalla capolista Tolfa. Stizzito dalle chiacchiere lette sul suo conto, mister Cafarelli non ha voluto rilasciare dichiarazioni, in vista dell’importante appuntamento di domenica. Per questa gara il tecnico non potrà più contare sull’apporto di Tollardo, D’Aguanno e Cedeno che hanno chiesto di essere ceduti. Sono invece stati tesserati Andrea Palone, Stefano Vecchiotti ed Emanuele Palermo prelevato dall’Aranova. «Sono venuto a Santa Marinella convinto del progetto che mi è stato presentato dal direttore generale Stefano Di Fiordo - dice Palermo - sono arrivato in questa squadra per dare il mio apporto per fare un campionato di alta classifica. Certo che le due sconfitte consecutive hanno reso difficile il cammino ma sono certo che in poco tempo colmeremo il gap che ci separa dalla capolista».

«Questa società non ha cambiato idea dopo le due sconfitte consecutive - afferma il direttore generale Di Fiordo - ci aspettiamo una pronta reazione dalla squadra dopo tutto quello che si è detto ad inizio settimana. Il campionato è ancora tutto da giocare e c’è tanto tempo per recuperare. Certo non bisogna perdere ulteriore terreno dalle prime. L’Urbetevere è una squadra molto forte, ben organizzata e in fiducia. Noi comunque siamo pronti per questo confronto».

