È in programma alle 11 allo Stadio Fronti il confronto tra il Santa Marinella e il Tarquinia, valido per la terza giornata del campionato di Promozione girone A.

QUI SANTA MARINELLA

I tirrenici, ancora imbattuti in gare ufficiali, cercano una vittoria che gli consenta di puntare alla testa della classifica, anche se oggi, sono due le formazioni a punteggio pieno, il Maccarese Fregene e la Sorianese. I tirrenici condividono il secondo posto a quota 4 con altre quattro compagini.

Dunque, passa dal Tarquinia di mister Ercolani, la possibilità di capitan Melara e compagni, di puntare alla vetta della graduatoria.

Dopo il pareggio con il Fregene in Coppa Italia di mercoledì, dove il tecnico, almeno nel primo tempo, ha dato opportunità a tutti di avere minuti sulle gambe, contro l’undici viterbese dovrebbe scendere in campo la formazione base, con il trio meraviglia “Tabarini - Catracchia - Melara, in zona offensiva, a tentare di scardinare l’attenta difesa del Tarquinia. Sarà dunque una sfida molto aperta in quanto le due squadre sono votate all’offensiva e sicuramente cercheranno entrambe la via del gol senza tanti tatticismi. Cafarelli dovrà rinunciare a Scudi, Gaudenzi, Polidori e Di Stefano.

In queste prime gare, il tecnico, ha cercato di utilizzare diversi giocatori, in considerazione del tipo di gioco che intende attuare, che è quello della pressione continua nella metà campo degli avversari. Sotto un certo aspetto, questo atteggiamento tattico, costa ai suoi giocatori molte risorse fisiche.

«Stiamo lavorando per dare minuti in campo a tutti - spiega Cafarelli - in Coppa abbiamo fatto un ottimo primo tempo, forse dobbiamo ancora migliorare in difesa, dove ci sono troppi errori di valutazione e di lettura. Chiaro che spero che quanto prima si possano sfruttare al meglio tutte le occasioni che creiamo. Sotto questo aspetto Tabarini è un giocatore importantissimo, anche se qualche volta è stato sfortunato nelle conclusioni. Siamo in fase iniziale e stiamo lavorando per dare continuità al gioco e alla forma fisica, un lavoro che porterà risultati nel prossimo futuro perché io chiedo un gioco molto dispendioso ed ancora dobbiamo abituarci a giocare così per tutta la partita. È un gioco che entrerà a far parte del meccanismo di un giocatore. Per quanto riguarda Catracchia, Mauro è un giocatore importante e sono certo che fara bene, cosi come gli altri, lo abbiamo preso proprio per questo».

QUI TARQUINIA

Derby del tirreno per il Tarquinia. Torna una classica che mancava dai primi anni 2000. Obiettivo dare continuità ai risultati.

«Non dobbiamo commettere l'errore di non essere umili.-afferma mister Ercolani- Affrontiamo un avversario ben organizzato e forte in tutti i reparti. Noi stiamo crescendo e stiamo prendendo consapevolezza nei nostri mezzi. Sarà fondamentale approcciare la partita nel migliore dei modi».

Indisponibili Bordi, Ciurluini e Natali. Convocati: Del Duchetto, Di Camillo, Gibaldo, Gallina, Marzi, Mazzoni, Suriano, Galimberti, De Santis, De Angelis, Manzari, Pugliese, Iannilli, Esposito, Jacopucci, Marin, Raffaelli, Rosati, Marzoli, Elisei.

©RIPRODUZIONE RISERVATA