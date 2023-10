Alle 15.30 allo Stadio Ivano Fronti il Santa Marinella di mister Cafarelli sarà impegnato nella gara di ritorno dei 32esimi di Coppa Italia contro il Fregene Maccarese. I tirrenici partiranno dal risultato di 2 a 2 ottenuto nella gara di andata, e qualora dovessero portare in porto un risultato di parità inferiore a quello ottenuto due settimane fa, gli permetterebbe di passare il turno. Gli ospiti, invece, per andare ai 16esimi di finale, dovranno vincere almeno per 1 a 0 oppure pareggiare dal tre a tre in poi. Una ipotesi remota ma non impossibile. Sicuramente è ciò che non si augura mister Cafarelli che, come ha dichiarato più volte, punta ad andare il più avanti possibile in questa manifestazione.

«Abbiamo a favore due risultati su tre - commenta il tecnico - dunque cercheremo di ottenere il punteggio migliore. Siamo in in momento della stagione importante dove stiamo assimilando condizione fisica e schemi di gioco. Questa è una manifestazione comunque che mi consente di dare minutaggio anche a chi sta in panchina, quindi faremo delle variazioni rispetto alle gare di campionato».

