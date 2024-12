Una vittoria importante tra le mura amiche per il Santa Marinella che supera la Pass Roma 65-30 rimanendo imbattuta in questa prima parte di campionato di Serie B femminile.

La difesa intensa che le ragazze di coach Precetti mettono in campo fa la differenza. Per tutta la partita, ma soprattutto nel 2° e 3° quarto, non cedono metri: guidate dalla prova intensa di Caccamo, anche miglior realizzatrice dell'incontro (19 punti), costringono la Pass a trovare soluzioni alternative e spesso difficili, tenendo i punti realizzati dalle romane a 5 in due quarti.

La partita scorre senza grandi difficoltà per la squadra di casa che gestisce il ritmo, si esprime bene sul cambio tattico difensivo della Pass e conclude con una prestazione corale soddisfacente prima della giornata di stop prevista dal girone.

Il prossimo appuntamento con il pubblico del Pala-Carducci, sempre numeroso e caloroso, sarà il 15 dicembre per l'ultima partita in casa prima dell'interruzione per le festività natalizie.

Parziali: 25-11; 11-2; 16-5; 13-12.

Santa Marinella Basket: Terenzi 1, Caccamo 19, Marini 5, Moretti 6, Del Vecchio 11, Pennesi e. 4, Rateanu 7, Amalfitano, Zampolini 5, Rogani 2, Maggi 2, De Rosa. Allenatore: Precetti.

Pass Roma: Gaetani 6, De la Ville, Pintus, Tancredi, Ventura 6, Salani 6, Gatti 9, Middei, 3, Carradore. Allenatore: Minnini.

