Per la quinta giornata del campionato di Promozione, il Santa Marinella affronta, allo Stadio Ivano Fronti alle 11, il Castel S.Elia, squadra che viaggia ancora all’ultima posizione in classifica, ma dopo aver osservato un turno di riposo. La gara, sarà diretta dal signor Oliver Masewski della sezione Aia di Ciampino, coadiuvato da Cristian Risa e Giulio Belgiovine, entrambi della sezione Aia di Roma 2. Per i tirrenici, almeno sulla carta, si prospetta un incontro facile, visto il cammino che hanno sostenuto fino ad ora i viterbesi. Il tecnico tirrenico, però, forte della sua alta esperienza in queste categorie, sa bene che potrebbe esserci il rischio che i giocatori, involontariamente, non prendano con la giusta intensità il confronto, il che potrebbe portarli ad una brutta figura, ecco perché, in settimana, Cafarelli ha voluto essere chiaro con tutti. «Noi non dobbiamo essere la squadra regina - ha spiegato il mister - ma una squadra che può ambire a vincere ogni partita. I risultati sono figli del lavoro che si fa e quindi dobbiamo seguire il nostro filone ben sapendo cosa scegliere in campo. Loro staranno molto attenti e credo che giocheranno molto bassi, noi dovremo essere intelligenti a tenerli nella loro metà campo ma ragionare per arrivare al gol». Insomma, come è successo mercoledì in Coppa Italia, quando, una volta sotto di un gol, i giocatori hanno dato l’anima e sono riusciti a ribaltare un risultato che stava per metterli fuori da questa manifestazione. «Dalla coppa Italia può essere partito per noi un buon momento – continua Cafarelli - l’impegno che hanno messo soprattutto nel secondo tempo i ragazzi, mi ha lasciato ottime impressioni. Ma negli allenamenti settimanali ho visto un gruppo che inizia a capire che noi siamo i padroni di noi stessi. Stiamo andando nella giusta direzione e gli obiettivi che ci siamo prefissi passano anche attraverso queste partite. Sarà una gara da prendere con le molle e nonostante loro siano partiti con tanta difficoltà, mi spinge a dire che bisogna stare molto attenti». Per la gara odierna non saranno disponibili ne Scudi ne Polidori.

