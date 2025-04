Pessima prestazione interna del Santa Marinella, che con il Morandi subisce la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di domenica scorsa sul campo del Borgo Palidoro e si vede costretto ad abbandonare il secondo posto in classifica, franando addirittura in terza posizione in compagnia dell’Atletico Salaria Vescovio con 53 punti all’attivo a -2 dall’Ostiantica seconda. Dunque, con questa sesta sconfitta stagionale Brutti e compagni lasciano anche i due posti per i playoff. Sinceramente non si riesce a capire come sia stato possibile che questa squadra, in undici partite relative al girone di ritorno, abbiano perso qualcosa come 19 punti dal Grifone Gialloverde ed altrettanti dall’Ostiantica e dall’Atletico Salaria Vescovio. Nella gara con il Morandi abbiamo potuto notare come i padroni di casa abbiano raggiunto il punto più basso di questa stagione, dando vita ad una prestazione incolore, con giocatori che hanno dimostrato di essere letteralmente “cotti” dal punto di vista fisico e mentale. I lidensi hanno meritato la vittoria (2-0 con gol di Preziosa e Ceccarelli), perché l’hanno voluta con determinazione. Da parte loro i tirrenici hanno fatto vedere ben poco, se non un paio di tiri in porta e nulla più.

LE PAROLE DELL’ALLENATORE ROSSOBLU FRACASSA. Lo stesso Fracassa ha confessato il brutto momento dei suoi. «È stata una brutta giornata e una sconfitta inaspettata. La squadra non ha girato come doveva e per questo dobbiamo ritrovare la il nostro smalto mostrato nel girone di andata. Non possiamo buttare all'aria tutto quel di buono che abbiamo fatto vedere nelle prime 19 partite del campionato. Credo che sia necessario un confronto con la società e con i giocatori per capire il perché di questa situazione. Quando ci sono delle difficoltà bisogna fare quadrato, essere ancora più uniti e venire fuori da questo stallo. È un momento negativo, una flessione che sta durando troppo e dunque dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e cercare di chiudere al meglio questo campionato per rispetto verso la società e i tifosi».

IL DIRETTORE GENERALE LUCI. «Abbiamo giocato una partita sottotono, la squadra non ha espresso un buon calcio, abbiamo trovato un avversario molto reattiva, preparato atleticamente che ci ha messo in condizione di non poter dare il massimo. È un periodo di flessione per noi, cercheremo di valutare insieme alla proprietà e vedere se si può individuare quali siano le problematiche per poter dare una scossa all'ambiente e alla squadra perché, dopo il girone di andata che è stato eccezionale con un gioco brillante, non è normale che ci sia stata una flessione così marcata».

IL DIRETTORE SPORTIVO DI FIORDO. «C'è poco da dire su questa partita, abbiamo giocato un incontro sottotono e fatto molta fatica per creare delle azioni da gol. Insomma, una brutta partita. Ora ci sono due gare fondamentali, quella di mercoledì con il DuepigrecoRoma e poi domenica con il Ronciglione. Dunque, mettiamo subito da parte questa brutta prestazione e pensiamo al Duepigreco».

