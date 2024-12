Il Santa Marinella non si ferma più. Dopo la vittoria per 2 a 1 ottenuta allo Stadio Fronti sul Duepigreco Roma, i tirrenici restano ancorati in vetta alla classifica con 26 punti, tanti quanti ne ha il Pianoscarano che ha liquidato con lo stesso punteggio il Ronciglione. Per Tabarini e compagni, è la ottava vittoria in campionato e la settima nelle ultime otto partite. Un ruolino di marcia da grande squadra, che non regala più vantaggi alle avversarie, ma quando è in difficoltà riesce a ribaltare il punteggio. Anche stavolta la gara era iniziata male perché, al primo minuto, i romani erano già in vantaggio, complice una svista difensiva dell’intero reparto arretrato, che consentiva a Pacenza di mettere in rete da pochi passi. Ma così come era successo nelle due precedenti prestazioni casalinghe con Borgo S.Martino e Pescia Romana, i padroni di casa hanno avuto la determinazione e la volontà di ribaltarle. Cosa che è successa anche oggi quando, con una doppietta di Brutti, i tirrenici l’hanno spuntata a pochi minuti dal termine. Dunque il Duepigreco va in vantaggio, ma ha anche un paio di ghiotte occasioni per raddoppiare. Al 3’ minuto con Bernardini e al 23’ con Santella, dove Notari si deve superare per deviare il tiro sottomisura del romano. Il Santa Marinella si sveglia dal torpore al 19’ con Trincia, che dai 25 metri piazza un siluro terra aria che finisce di poco sopra la traversa. Al 42’, comunque, i locali pareggiano. Brutti prende palla al limite, scarta due avversari, poi scaglia un tiro che finisce nel sacco a fil di palo. Nella ripresa gli avversari allentano l’opprimente pressing che hanno attuato per tutto il primo tempo e il Santa Marinella tenta diverse sortite, soprattutto con il velocista Tabarini, che viene fermato due volte in modo dubbio dal collaboratore dell’arbitro mentre si invola in area, e al 10’ con Serpieri che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Tabarini, colpisce violentemente la palla di testa ma che finisce di poco sopra la traversa. I romani cedono alla stanchezza ed allora a salire in cattedra è “Speedy Tabarini” che parte in contropiede, entra in area e cerca di saltare anche il portiere, questi non può far altro che atterrarlo. Dal dischetto va Brutti che realizza il gol vittoria. «Allora - dice mister Fracassa - siamo ad un terzo della competizione, perché sono trentasei gare complessive, ed oggi abbiamo vinto uno sconto diretto importante. Secondo me il Santa Marinella oggi ha saputo soffrire da squadra vera, da squadra importante, da gruppo solido. Il Duepigreco era venuto con un atteggiamento molto propositivo, ci hanno messo in difficoltà nel primo tempo e Notari si è superato in un paio di interventi e ha tenuto il risultato in bilico e poi quando è stato il momento, siamo stati capaci di affondare e quindi di fare la nostra partita. È stata una vittoria molto molto importante in uno scontro diretto con una squadra che secondo me fino ad oggi è stata la migliore che abbiamo incontrato senza ombra di dubbio, quindi complimenti anche alla Duepigreco e per ora andiamo avanti con molta tranquillità e sempre con i piedi per terra. A livello tattico abbiamo cambiato tra il primo e il secondo tempo disposizione perché loro avevano questa linea a tre che si aprivano a cinque quindi ci mettevano in difficoltà in fase di non possesso, però ci siamo sacrificati. Abbiamo cambiato sistema di gioco, quindi abbiamo fatto una contrapposizione secondo me a livello tattico importante, abbiamo chiuso le loro linee di passaggio e poi ecco in ripartenza, il secondo tempo specialmente, potevamo chiuderla con largo anticipo, però diciamo che l'importante era fare i tre punti, tenere sotto la Duepigreco e ci siamo riusciti e adesso ci prepariamo al meglio per la trasferta di Ronciglione, che sembra sulla carta una squadra ormai destinata a retrocedere, ma con queste squadre si rischia di farle diventare più complicate perché hai tutto da perdere».

