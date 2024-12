Finisce 1 a 1 la gara di andata del primo turno di Coppa Italia Promozione tra il Borgo Palidoro e il Santa Marinella. I tirrenici, sono scesi in campo con una formazione largamente rimaneggiata, in quanto il tecnico tirrenico ha deciso di dare più spazio a quei giocatori che erano stati meno impegnati in campionato. Tabarini e compagni, comunque, hanno gettato al vento un’occasione d’oro per chiudere la questione sin dalla partita di andata, considerato che, nell’arco dei 90’ minuti, hanno avuto una innumerevole quantità di palle gol gettate al vento. Il Santa Marinella parte sparato e già al 5’ ha la possibilità di passare in vantaggio con Trincia, il cui tiro viene deviato in angolo dal portiere. Al 10’ invece è Tabarini a mancare il bersaglio grosso su punizione. Al 30’ pero il Borgo Palidoro va vicino alla rete con De Franco che di testa sfiora il palo. Al 45 è Tabarini a sbagliare clamorosamente davanti al portiere dopo essersi involato tutto solo in area. Cosa che avviene anche al 45’ e anche questa volta il cannoniere del campionato di Promozione della scorsa stagione manca la rete. Al 4’ della ripresa i locali si portano in vantaggio, sugli sviluppi di un errore difensivo che consente a Cuscianna di realizzare. Ma al 35’, Tabarini salta due avversari poi entra in area e realizza l’1 a 1 con un diagonale micidiale. Negli ultimi 10 minuti si gioca ad una sola porta con i tirrenici che gettano al vento diverse opportunità per chiudere anzitempo la pratica del passaggio del turno.

«E stata una partita dove abbiamo provato tanti giocatori nuovi che non avevano molta gamba ed è stato un peccato perché la potevamo vincere con un po' più di cattiveria - dice Fracassa - specialmente nel secondo tempo abbiamo avuto diverse occasioni con Trincia, Tabarini e Cerroni, quindi dovevamo essere un pochino più cattivi. Ho comunque avuto modo di analizzare diversi ragazzi tra cui alcuni juniors, che non avevano avuto molto spazio, ma avremo modo di provarli in altre occasioni. Come è accaduto anche nelle precedenti partite, la squadra è uscita molto bene nel secondo tempo e questo dimostra che i giocatori hanno gamba e dunque si esprimono meglio nei secondi 45 minuti. Sui primi tempi e sul modo di approcciare la partita, ci dovremo lavorare ancora. Comunque sono soddisfatto della prova e tra due settimane cercheremo di passare il turno nella partita che giocheremo in casa».

