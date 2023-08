Ancora un nuovo inserimento nel roster del Santa Marinella. Questa volta è un centro ad entrare nella famiglia sportiva di coach Precetti: Elisa Rogani alta 1,85 pivot per antonomasia. Ha svolto tutta la trafila delle categorie giovanili nelle Ants di Viterbo dove si è formata cestisticamente e dove ha potuto fare tutte le esperienze possibili nonostante l’età, nelle categorie maggiori. Anche Lei di Tarquinia, come la sua compagna di squadra e neoacquisto Selena Marini. Dice di Lei il suo coach: «È una giocatrice assai duttile e capace sotto canestro di dire la sua in quanto in possesso di quei movimenti utili ai lunghi per poter agire sotto le plance». Indubbiamente avere le rotazioni giuste in un campionato come la serie “B” consente di affrontare le partite con maggiore sicurezza e tranquillità. Rispetto all’anno precedente, gli equilibri di natura tecnica servono a non abbassare il ritmo partita tutte le volte che si rende necessario far rifiatare le compagne che sono in campo. Presto sapremo di che spessore sono le avversarie, a metà mese la Federazione sarà in grado di fornire l’elenco completo delle squadre partecipanti, che secondo i rumors, si stanno anch’esse attrezzando. Il presidente Bronzolino da parte sua è soddisfatto dell’intensità di contatti che lo staff tecnico e dirigenziale sta dando a questa parte di mercato. «Dobbiamo essere in grado di percorrere tutte le strade possibili per mettere in condizione il tecnico ed i suoi collaboratori di formare quel gruppo necessario che ci consenta di stabilire e verificare tutte le alternative, in campo e fuori, per evitare gli affanni ed i deficit numerici che inevitabilmente durante il corso dell’anno potranno verificarsi».

