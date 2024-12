Bella iniziativa dell’Asd Santa Marinella Calcio, che per martedì ha organizzato la Festa del tifoso rossoblu.

Il direttore generale Bruno Luci invita tutti a partecipare all’iniziativa nata per legare ancor di più la squadra e tifosi.

Dunque, a partire dalle 18, allo stadio “Ivano Fronti” in occasione della Festa del Tifoso Rossoblu, preceduta la scorsa settimana dalla cena sociale, una selezione della squadra di Promozione capitanata da Fabrizio Melara, incontrerà una rappresentativa composta da tifosi che solitamente seguono la squadra.

Sarà l’occasione per rivedere in campo alcuni protagonisti di questa stagione e, anche se per pochi minuti, anche il direttore sportivo Stefano Di Fiordo.

A fine serata, la società, offrirà pasta, panini e birra ai partecipanti. A parlare dell'iniziativa il Direttore Generale rossoblù.

«Un evento nato per ringraziare i tifosi che sono stati encomiabili in questa stagione - esordisce il dg Bruno Luci - ma anche per avvicinarli ancor di più alla squadra perché i risultati si ottengono anche con un ambiente esterno positivo pronto a sostenere. Una bella manifestazione che farà da battistrada ad altre iniziative atte a legare sempre di più le vicissitudini del club cittadino ai suoi tifosi e alla città di cui ne porta il nome e i colori».

©RIPRODUZIONE RISERVATA