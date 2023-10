Giornata importante per i tirrenici, che questa mattina allo Stadio Ivano Fronti, affronteranno alle ore 11 il Ronciglione, compagine viterbese che viaggia al quinto posto in classifica. Dopo l’immeritata sconfitta di domenica scorsa, subita sul campo del Cerveteri, i ragazzi di mister Cafarelli, sono andati a prendersi un meritato pareggio (2 a 2) sul rettangolo del Morandi, per i 16esimi di finale di Coppa Italia. Dunque, oggi dovranno dimostrare che la buona prestazione offerta contro i lidensi, non è solo un fatto episodico, ma una sorta di miglioramento complessivo che la squadra sta mettendo in mostra in queste fasi del campionato. Ovviamente, se i padroni di casa vogliono migliorare la loro posizione, dopo aver subito la prima sconfitta stagionale, devono mostrare maggiore convinzione, soprattutto a centrocampo, dove ancora, il reparto, non ha fatto vedere cose straordinarie, mentre in difesa e in attacco, il tecnico ci ha messo del suo per dare maggiore stabilità nei due settori. La gara con il Ronciglione, dunque, giunge a proposito e solo dopo i 90 minuti, sapremo se capitan Melara e compagni, avranno fatto vedere le loro vere potenzialità. Tifosi e dirigenti, ovviamente sperano che questa settima giornata del girone di andata possa dare qualche indicazione in merito. Certamente, il tecnico, proporrà in campo la migliore formazione possibile, anche in virtù del fatto che mercoledì scorso in Coppa Italia, ha dato la possibilità a diversi titolari di riposare, visto che, sin dall’inizio, Cafarelli ha schierato una formazione con cinque Under. «Anche se contro il Morandi non abbiamo fatto la nostra migliore prestazione - dice Cafarelli - da quella partita ho potuto verificare quali varianti posso portare in campo nel corso della gara. Abbiamo visto che i giovani che ho schierato ad Ostia, sono stati tutti bravi ed hanno offerto una bella prova. Quella con il Ronciglione, però, è una sfida importante perché loro sono in un buon momento di forma e poi perché dobbiamo riscattarci della sconfitta subita a Cerveteri che ci ha bloccato l’opportunità di andare al secondo posto in classifica. Sarà una partita difficile, il Ronciglione è una squadra compatta e che corre tanto visto che ha messo in difficoltà il Cerveteri. Noi dobbiamo continuare a lavorare molto, ad alzare il ritmo di gioco e quindi cercare il risultato perchè è quello che conta».

©RIPRODUZIONE RISERVATA