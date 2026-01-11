I rossoblu calano il poker e si aggiudicano la gara casalinga con la Duepigreco Roma con il punteggio di 4 a 0. È stata una "Settimana da Dio" per Tabarini e compagni che chiudono il Tour de Force della tre partite consecutive in sette giorni con nove punti conquistati. Ciò gli ha consentito di balzare al quarto posto in classifica alle spalle del Cerveteri che vanta due lunghezze in più e che è la terza squadra che di fatto entrerebbe nei play off. Quella con la squadra romana è stata una prestazione superlativa, dove i tirrenici andavano in vantaggio dopo appena tre minuti di gioco, grazie al gol del giovanissimo Scala su assist di Caforio. Il raddoppio arriva all'11' quando Orlando serviva su un piatto d'argento un delizioso passaggio in area a Tabarini che con un tap in realizzava. Le altre due marcature portano la firma di Brutti e Tabarini messe a segno nella seconda parte della gara. Ovvia la soddisfazione del tecnico Fracassa. «La prima giornata di ritorno è stata la terza partita giocata in sette giorni. La soddisfazione è che siamo riusciti ad ottenere altrettante vittorie che ci proiettano al quarto posto in classifica. Ho visto un Santa Mariella cinico, che ha saputo affondare quando era il momento giusto ed ha sofferto quando c'era da soffrire». Parole al miele per Scala, classe 2007. «Un complimento particolare lo faccio a Federico – aggiunge l’allenatore dei rossoblu - un prodotto del vivaio di Santa Marinella. Sono contento per lui che ha trovato la prima rete in Promozione. Siamo stati bravi a fare le rotazioni, avendo tenuto a riposo Cerroni dopo due partite veramente dispendiose, dunque ora abbiamo tutti gli effettivi a disposizione per preparare al meglio la trasferta complicata di domenica prossima nella tana del Borgo Palidoro. C'è molto entusiasmo, questo è un Santa Marinella che sta crescendo domenica dopo domenica, c'è solidità difensiva e quando una squadra non prende gol è sintomo di grande forza di concentrazione e questa direi che è la strada giusta». Arriva anche il commento del direttore sportivo del Santa Marinella. «Era importante vincere per dare continuità ai risultati che abbiamo fatto da prima di Natale – sono le parole di Stefano Di Fiordo - infatti stiamo salendo in classifica e ci siamo portati al quarto posto. Oggi siamo stati cinici ed abbiamo sfruttato tutte le occasioni. Ora ci prepareremo per la partita con il Borgo Palidoro che è una sfida importante, però noi stiamo bene. Poi oggi ha esordito anche un altro ragazzo del settore giovanile, Paolo Vitali, quindi siamo contenti di come sono andate le cose». Prossimo match fuori casa contro il Borgo Palidoro che ha riagganciato la vetta approfittando anche del passo falso dell’Atletico Cimina che non è andato oltre lo 0-0 con il Fiumicino.

©RIPRODUZIONE RISERVATA