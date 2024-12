È andato in scena nello scorso fine settimana presso il Centro Sportivo Parrocchiale Sacro Cuore (Tangenziale Ovest) il saggio spettacolo di pattinaggio degli allievi della Libertas Pilastro. Precedentemente il programma si è svolto così: alle ore 15.30 ritrovo atleti, a seguire, prove esibizioni, trucco, parrucco e cena offerta dalla Libertas Pilastro agli atleti, ore 20.45 ingesso libero per il pubblico, tutti gli sportivi e appassionati. “Nel mondo di Barbie” ha avuto un grande successo, è stato oltre un’ora di pattinaggio con quindici numeri che le istruttrici hanno preparato su svariati brani musicali e con costumi a tema, rigorosamente in rosa, con la musica per gli oltre cento atleti che si sono esibiti sulla pista dell’impianto parrocchiale, gli stessi dai 4 ai 20 anni hanno deliziato il pubblico di genitori, nonni, parenti e amici, naturalmente ognuno con le difficoltà tecniche che hanno imparato in questa stagione, ricevendo applausi a ogni esibizione e c’è scappata anche qualche lacrima, specialmente nei numeri dei più piccoli che partecipavano per la prima volta. A sorpresa ha concluso la manifestazione l’esibizione delle istruttrici e di ex atlete della Libertas Pilastro. La stagione 2023-2024 si concluderà venerdì per tutti, eccetto per le otto ragazze Maria Casciani, Giorgia Colella, Eva Frateiacci, Valentina Tartaglia, Giada Morelli, Nina Savoia, Gioia Colella e Annalisa Cardella, che si sono qualificate per disputare il campionato italiano della Federazione Italiana Sport Rotellistici, specialità solo dance, in programma a Piancavallo (Pordenone) a metà del mese di luglio.

