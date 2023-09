Dopo una settimana di partite e di divertimento, superato nonostante il maltempo iniziale e il vento forte nei giorni finali, il Ristorante Baia Blu è risultato la squadra vincitrice della prima edizione del Città di Civitavecchia, organizzato dalla Centumcellae nella piscina di San Liborio. I "ristoratori" hanno sconfitto nella finale per 15-11 la Compagnia Portuale, dopo aver accumulato un importante vantaggio nel primo tempo, difendendo la scorta accumulata, quando i portuali hanno tentato la rimonta, portandosi anche a -2. Baia Blu ha vinto grazie allo spessore della sua squadra. Tra gli altri il portiere Valerio Vispi, il consumato marcatore Massimo Capuani, corredato da un altro difensore di livello importante come Daniele Simeoni. Senza dimenticare l’estro del mancino Gianluca Muneroni e la presenza dell’elemento che ultimamente ha calcato i palcoscenici più importanti della serie A1, ovvero Damiano Caponero, che nella passata stagione ha vestito la calottina dell’Anzio. Secondo posto, come detto, per la Compagnia Portuale, con l’esperto portiere Roberto Barbaro, il miglior giocatore del torneo, Valerio Di Bella della Nc Civitavecchia, la compattezza di Daniele Midio, e il ritorno in acqua di elementi come Gaudenzio Parenti, Andrea Morachioli e Maurizio De Luca. A conquistare il bronzo è stata Impresa Sportiello, che ha avuto ragione di Ipertecnica, in una partita costellata dal grande equilibrio e dalle giocate spettacolari sia di elementi esperti della pallanuoto locale che di giovani. Sportiello ha potuto fare affidamento, tra gli altri, del centroboa della Centumcellae, Gianluca De Santis, e dei master Ferdinando Caprio e Riccardo Pastorelli. Quinto posto per Pasticceria Mauro, con la bandiera biancorossa Mauro Mancini, il portiere Pino Dell’Aquila, il presidente della Centumcellae, Jonathan Civero, il centroboa Lorenzo Di Bella. Sesto per Bar Pavoni, diretto in panchina da Giorgio Morotti e Franco Borhy, che ha proposto un inedito schema in acqua con quattro mancini e due destri. In porta Luca Landini e davanti Gianluca Franzin, con la manovra affidata a Manuel Romano, Federico Iorio, Edoardo Pontani e Raul Rinaldi. In squadra anche una ragazza, il centroboa Lucrezia Puppi, in forza alla Nautilus ed alla Nazionale giovanile. Nel corso della kermesse, sono stati svelati anche i premi individuali messi a disposizione dalla società del presidente Jonathan Civero. Miglior giocatore senior Valerio Di Bella, miglior giocatore master Gianluca Franzin. E sempre nella giornata conclusiva della manifestazione che ha visto indossare la calottina ad 80 pallanuotisti civitavecchiesi, praticamente di tutte le età, sono stati premiati, per la loro vita immersa nella passione per lo sport, il presidente della Coser Nuoto, Antonio Parisi, e il dirigente ed allenatore di lunga data della Nc Civitavecchia, Vincenzo Pastorelli. A celebrare gli atleti con coppe e medaglie erano presenti anche l'assessore al Bilancio e alle Partecipate, Francesco Serpa, che ha anche giocato, essendo pallanuotista e realizzando quattro gol nel match conclusivo della sua squadra, e il delegato allo Sport, Matteo Iacomelli. «Non è stata una vittoria così scontata come può sembrare – commenta il portiere del ristorante Baia Blu, Valerio Vispi – ci abbiamo messo forza, cuore, anima e ogni palla che riuscivo a parare, subito col pensiero pensavo al fare gol dopo ed a ogni gol si esultava come se fosse all'ultimo secondo. L'importante è che abbiamo vinto, quindi va bene. È un’esperienza assolutamente da rifare e speriamo che se ne facciano mille». Grande l’euforia, come detto, per la squadra vincitrice della manifestazione. «Quest'anno sono stato fortunatissimo – commenta Massimo Capuani, marcatore - ho vinto anche gli Italiani Master con la Roma. Sono fortunatissimo e contentissimo, soprattutto contento di stare qui in mezzo a tanti amici. È sempre un piacere, è uno sport bellissimo, che spero abbia un seguito e sicuramente lo avrà. La pallanuoto mi ha dato la vita, quindi lo praticherò sempre, fino a che potrò. Questo torneo è stata una cosa stupenda, anche perché ho incontrato vecchi amici, ragazzi che ho visto crescere e ragazzi che non conoscevo e che ho conosciuto qua. La Centumcellae sta facendo un gran lavoro, spero che questo continui per loro, per i ragazzi e per il futuro della pallanuoto». Tanti sorrisi anche per la Centumcellae che ha messo in piedi questa manifestazione. «È stata una scommessa – spiega il presidente Jonathan Civero - perché comunque siamo partiti in ritardo, ma siamo riusciti chiaramente a fare quello che avevamo in mente. Devo ringraziare soprattutto il gruppo dei dirigenti perché hanno fatto un grossissimo lavoro e hanno voluto fortemente che questa cosa venisse fatta. Siamo contenti per quella che è stata la risposta a questo torneo e soprattutto siamo contenti perché in qualche modo facciamo parlare sempre di pallanuoto in ogni occasione che ne abbiamo la possibilità. Per noi è stato veramente un grande successo. Il prossimo anno sicuramente saremo ancora più squadre, sicuramente partiremo prima, però se questo è il punto di partenza, avremo soltanto da vincere. Grazie mille a tutti».

