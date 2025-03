Il territorio di Fiumicino, sportivamente parlando, si conferma ancora una volta un’eccellenza. Dal calcio al basket, passando per il volley sino agli sport di combattimento e non solo. Infatti, in quel di Fregene, in ambito surf si è svolta la Rip Curl GromSearch 2025. Una competizione mondiale appartenente alla disciplina in questione e alla sua unica tappa in Italia, ha visto partecipare ben 60 atleti appartenenti alle seguenti categorie: Under 16, Under 14 e Under 12. La manifestazione, organizzata dall’Asd Barefoot, Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard, si è svolta nonostante molteplici difficoltà a livello meteorologico. Un mare agitato non ha comunque impedito i successi di Francisco Anglani (Under 16 M), Magnolia Rossi (Under 16 F); Michael Monteiro (Under 14 M), Caterina Congiu (Under 14 F); Andrea Rossi (Under 12 F) e Rocco Rigliaco (Under 12M). Quest'ultimi, grazie a tali preziose e sudate vittorie, disporranno del pass per la finale europea del GromSearch. Una vera e propria occasione per chi ha come sogno nel cassetto quello di sfondare a livello internazionale nel mondo del surf.

