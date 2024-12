Per il Real Fabrica le gare in trasferta sono peggio che andare di notte a 100 all’ora e senza fari. Altro naufragio contro il Bologna con la sconfitta per 6-1 che conferma i limiti di personalità e di carattere evidenziati dalla squadra viterbese lontano dal PalaAnselmi. Parziali di 3-0 nella prima frazione e di 3-1 nella seconda con gol della bandiera di Bielousov sul punteggio di 6-0. Buon Fabrica nei primi minuti e poi passati in svantaggio si è spenta la luce ed ogni resistenza. Il pessimo bilancio esterno si aggiorna quindi con ben sette sconfitte ed un pareggio. L’unica nota positiva dell’ultimo turno è arrivata dai risultati delle dirette concorrenti nella corsa alla salvezza con la Roma 3Z battuta in casa dal Kappabi Potenza Picena, la netta sconfitta del Buldog Tnt Lucrezia per 4-0 con l’Olimpia Regium e il pari per 1-1 nello scontro diretto tra Prato e Atlante Grosseto. Questa la situazione aggiornata partendo dal basso: Buldog Tnt Lucrezia 13; Prato e Grosseto 14; Real Fabrica e Roma 3Z 16. L’ultima retrocede, la penultima va nel tabellone nazionale dei play out. Sabato spareggio salvezza in casa contro il Buldog. Serve soltanto vincere per non trovarsi nei guai seri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA