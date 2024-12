Match esterno nella 18esima giornata del campionato di serie A2 per il Real Fabrica atteso domani dal match esterno sul campo del Bologna Futsal, emiliani quarti in classifica e in piena corsa per un posto nei playoff. Real che cerca di infrangere il tabù trasferta dove sinora il rendimento degli uomini allenati prima da mister De Lucia e dopo Natale dal tecnico Lucchetti è stato decisamente negativo con il bilancio di un pareggio e ben sei sconfitte, vale dire un punto sui 21 a disposizione con il pari ottenuto nella gara di esordio dello scorso ottobre sul campo del Kappabi Potenza Picena. Real chiamato a fari punti anche perché la zona calda della graduatoria si è decisamente accorciata con Atlante Grosseto, Prato e Buldog Tnt Lucrezia Prato e ltime con 13 punti davanti a Roma 3Z e Real Fabrica a 16. E nelle ultime quattro gare della stagione il calendario metterà davanti al Real proprio le dirette concorrenti alla corsa salvezza con i match casalinghi contro Lucrezia e Prato e le trasferte con Roma 3Z e Grosseto. Per l’ultima classificata ci sarà la retrocessione diretta in serie B mentre la penultima andrà nel tabellone nazionale dei playout. Oggi a Bologna sarà assente Sbarra fermato per un turno dal giudice sportivo dopo l’espulsione rimediata sabato scorso nel match perso in casa contro la capolista Unicusano Ternana.

