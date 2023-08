VITERBO - Importante iniziativa del Real Fabrica. Parte infatti la campagna abbonamenti del Real Fabrica di Roma C5 per la stagione 2023/24 che vedrà il club viterbese partecipare per la prima volta al campionato di Serie A2. L’abbonamento per tutte le gare casalinghe sia di campionato che di coppa costerà solo 30 euro, un piccolo contributo per una grande realtà, che sarà l’unica a fare un campionato nazionale di Serie A nel paese del basso viterbese.

«Per acquistare l’abbonamento basta passare in segreteria, oppure dei nostri incaricati gireranno per il paese - comunica il club del presidente Roberto Rossi - altrimenti durante tutte le partite amichevoli(completamente gratuite) lo si potrà sottoscrivere presso il “PalaAnselmi”».

Il Real Fabrica ha coniato il motto della campagna abbonamenti riprendendo una notissima canzone di Vasco Rossi “Io e te come nelle favole”.

Intanto continua l’opera di rafforzamento della compagine Under 19 Nazionale. Ed è arrivato da poco in Italia Juanchi Russo classe 2005, che andrà a rinforzare l’ Under 19 Nazionale e sarà una risorsa per la prima squadra in Serie A2. Il Real Fabrica di Roma C5 ringrazia il direttore sportivo Luca Lucchetti che in collaborazione con il procuratore del ragazzo Franco Ceracchi hanno portato avanti tutta l’operazione, per un giovane così talentuoso. Il club ringrazia anche il segretario Ferdinando Pastorelli ed il dirigente accompagnatore della prima squadra Alessandro Picca per il passaggio.

