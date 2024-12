Altri annunci importanti da casa Real Fabrica. Il club viterbese che ambisce al ripescaggio alla Serie A2 dopo la retrocessione sul campo ha ufficializzato che il tecnico Daniele Pacelli sarà alla guida della compagine dell’ Under 19 Nazionale collaborando con mister Lucchetti in prima squadra. Il tecnico torna con grande entusiasmo pronto a mettere tutto il suo credo al servizio dei ragazzi. Importante novità anche per lo stesso mister della prima squadra Luca Lucchetti che è stato ammesso al corso di Allenatore calcio a 5 Licenza A, che lo vedrà impegnato presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano nel mese di luglio. Uno step di crescita importante per il mister e per tutta la società. Complimenti a mister Luca Lucchetti e un grosso in bocca al lupo per questa nuova fase della sua carriera. A livello di organico della prima squadra intanto il direttore Andrea Candeloro ha raggiunto l'accordo con l'italo-brasiliano Eric Mendes Da Silva, laterale offensivo classe 88. Il presidente Roberto Reds Rossi , con il direttore Andrea Candeloro, il direttore generale Marco Angeletti e il tecnico Luca Lucchetti stanno lavorando per costruire una squadra competitiva e che faccia divertire il pubblico del Pala Anselmi. Eric Mendes Da Silva non ha bisogno di presentazioni, giocatore esperto che calca i campi italiani, con esperienze in Serie A da più di 10 anni. In passato ha vestito le maglie di Chieti, Canottieri Lazio, Odissea 2000, Montesilvano, Augusta, Sandro Abate, Fuorigrotta, Colormax Pescara, Active Network, Cormar Polistena e Pescara. Nelle ultime due stagioni assoluto con il Maccan Prata di due promozioni, prima in Serie A2 e in questa stagione in Serie A2 Elite.

©RIPRODUZIONE RISERVATA