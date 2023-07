Ore febbrili in casa Real Fabrica sia a livello di prima squadra che di settore giovanile. Il club aspetta di conoscere il possibile esito per un ripescaggio alla serie A2 dove i biancazzurri hanno un buon posto in graduatoria dopo aver perso lo scorso maggio la finale playoff contro il Futsal Celano. Intanto si continua a lavorare sul mercato e negli ultimi giorni c’è stata l’ufficializzazione del forte ed esperto laterale-universale Rodrigo Emer, classe 1987, un lunghissimo curriculum in Italia dove gioca da moltissimi anni in tutte le principali categorie nazionali. A lui, a prescindere dalla categoria spetterà il compito di rappresentare una guida in campo e fuori dal campo per tutto il resto del team messo a disposizione del tecnico De Lucia che lo ricordiamo, allenerà sia la prima squadra che il team dell’Under 19 Nazionale ed avrà come valido vice Edoardo Racanicchi, già ex calciatore del Real e sin dalla scorsa stagione inserito nei quadri tecnici.

SETTORE GIOVANILE. Intanto il Real ha comunicato tutte le categorie con le quali lavorerà nel settore giovanile della prossima stagione. E lo ha fatto lanciando un monito: «Crescere insieme al Real Fabrica di Roma C5 significa divertimento, condivisione, amicizia, professionalità e passione in tutto ciò che facciamo. In questi anni abbiamo lavorato tanto per migliorarci cercando sempre di trovare nuovi stimoli ed ottenendo dei risultati oltre le aspettative con tutte le categorie».

Di seguito i campionati giovanili ai quali parteciperà il team biancazzurro: Under 19 Nazionali, Under 17 Elite, Under 15 Elite, Esordienti, Pulcini, Primi calci, Piccoli amici. Le iscrizioni sono aperte tutti i giorni dalle 16.30 alle 20, in via XXV aprile 30 a Fabrica Di Roma.

