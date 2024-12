Limpida vittoria del Quartiere Campo Oro di Fabio Secondino in Seconda Categoria, che sconfigge per 3-0 il Kaysra al Vittorio Tamagnini. Dopo cinque minuti Cherubini sblocca il risultato. Rasi ha l'occasione per raddoppiare, ma sbaglia un calcio di rigore. Ma nella ripresa ci ha pensato proprio bomber Kevin Rasi a chiudere la contesa in favore dei gialloverdi con una doppietta. Ora il Quartiere Campo Oro può sperare di agganciare la vetta della classifica. «Abbiamo disputato una grande partita - dichiara mister Fabio Secondino - abbiamo giocato in maniera convincente, mettendoci il sacrificio che serviva. Ci prendiamo questo 3-0 pieno, ma dobbiamo pensare a fare sempre meglio ogni domenica. Dedico questa vittoria al presidente Antonello Quagliata che non ci fa mai mancare niente e fa degli sforzi impressionanti».

Seconda vittoria per la Csl Soccer nel campionato di Terza Categoria. Sul campo dell’Oratorio Grandori Viterbo i ragazzi allenati da Tommaso Valente si sono imposti per 2-1. Il primo tempo si chiude con il vantaggio per i leoni con gol di Francesco Funari, grazie ad un'azione di rapina con una palla uscita da una mischia nell'aria piccola. Nel secondo tempo raddoppio rossoblu con Lorenzo Stefanini, che con una serpentina mette il pallone nell'angolo alle spalle del portiere. Il Grandori Viterbo ci prova senza successo, fino al gol della bandiera su punizione al 91°. Vittoria che manda i ragazzi di Tommaso Valente al primo posto della classifica e alza il morale per la prossima gara in casa di domenica contro l'Amatori Allumiere in un derby comprensoriale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA