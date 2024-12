Grande festa nei giorni scorsi per il Quartiere Campo Oro, che ha celebrato la vittoria del campionato di Terza Categoria in un evento presso un noto ristorante cittadino. Giocatori, staff tecnico, dirigenza e sostenitori del club gialloverde si sono radunati per ricordare la splendida cavalcata che ha condotto alla promozione in Seconda Categoria. Nel corso della serata, organizzata dal presidente Antonello Quagliata e dal direttore sportivo Pino Antonucci, sono stati premiati due giocatori che appenderanno gli scarpini al chiodo, ovvero Alessio Baroncini e Giacomo La Rosa, che hanno ricevuto una targa, rispettivamente dal presidente della Cpc Patrizio Scilipoti e dal presidente del Civitavecchia Calcio Patrizio Presutti, il quale era accompagnato alla serata anche dal nuovo socio Massimo Mecozzi. In occasione della consegna della targa a La Rosa, Quagliata ha ricordato l'ex presidente della Cpc, Sergio Presutti, con i loghi di Qco e Cpc, visti i tanti anni con la maglia rossa di Giacomo La Rosa. Il Quartiere Campo Oro ripartirà da mister Fabio Secondino e da tutto il gruppo, che è stato riconfermato interamente. Ma è anche prevista una campagna di rafforzamento della rosa per affrontare al meglio la nuova avventura. Presente alla serata anche il noto giornalista Massimo Ciccognani, che ha ricordato la figura del compianto presidente della Cpc Sergio Presutti. Il Quartiere Campo Oro ha anche ricordato che sta allestendo staff tecnico e roster per affrontare anche il campionato di Serie C2 di calcio a 5, altra novità per il club gialloverde.

