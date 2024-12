Grosso colpo per il Quartiere Campo Oro, che parteciperà, come annunciato dal club nelle scorse settimane, al prossimo campionato di serie C2, con speranza di ripescaggio in C1. La società del presidente Antonello Quagliata ha raggiunto l'accordo con Simone Mondelli (in foto col presidente Quagliata), che è stato fortemente voluto dal tecnico Umberto Di Maio e dal ds Pino Antonucci.

Si tratta di un pivot conosciutissimo nel territorio, che nelle ultime stagioni è esploso con la maglia della Futsal Academy, con cui ha segnato la bellezza di 33 reti nell'ultima stagione di serie C1.

Quello di Mondelli, che ha voluto abbracciare il progetto del Qco, è un innesto che fa subito capire le volontà della dirigenza gialloverde, vogliosa di raggiungere ambiti traguardi, dopo quelli del calcio a 11, anche nel “campo piccolo”.

Il club non si è fermato a Mondelli però. È notizia di poche ore fa, infatti, che altri giocatori provenienti dalla Futsal Academy seguiranno le orme di mister Di Maio: Daniel Pernelli, Tiziano Moretti e Gabriele Sarracco; tutti protagonisti nell'ultima stagione di serie C1.

Definito anche l'accordo con Flavio Da Lozzo, già presentato assieme ai compagni di squadra ed è stato già accolto dal direttore sportivo Pino Antonucci.

Ma la società del presidente Antonello Quagliata ha sistemato anche parte dello staff tecnico: il vice di Di Maio sarà Giampiero Capraro, mentre Antonio Freno avrà un ruolo di primo piano e coadiuverà il tutto. Dentro anche Luca Basilico.

©RIPRODUZIONE RISERVATA