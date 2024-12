Il double trionfo non è possibile visto che nel girone A di Prima Categoria l’Atletico Capranica ha praticamente chiuso ogni discorso ma l’ottimo Pianoscarano dopo aver blindato il secondo posto cerca adesso la sua gioia maggiore nella competizione della Coppa Lazio di Prima Categoria. Oggi con il campionato fermo per la sosta dovuta al Torneo delle Regioni e alla festività pasquale i rossoblu di mister De Mattia sono attesi dal match interno contro l’Anguillara, valido per la sfida di andata dei quarti di finale della Coppa Lazio di Prima Categoria. Ritorno previsto ad Anguillara soltanto fra quattro giorni visto che si giocherà mercoledì alle ore 15. In campo il Pianoscarano migliore per cercare di dare una grande gioia ai suoi sostenitori al cospetto di un’Anguillara che è fuori da ogni gioco nel suo girone C di Prima Categoria dove occupa l’ottavo posto e che nel turno precedente ha avuto la forza di eliminare proprio il quotatissimo Atletico Capranica pareggiando 1-1 in trasferta e andando a vincere per 1-0 la decisiva gara di ritorno. Anche in considerazione del fatto che tutti i campionati sono fermi la dirigenza rossoblu invita gli sportivi ed appassionati a seguire le sorti del team nell’appuntamento di domani delle ore 11 all’Oliviero Bruni del Carmine. Direzione del match affidata al signor Marco Mastropietro della sezione di Civitavecchia. Il programma di domani delle altre tre gare di andata dei quarti di finale della Coppa Lazio di Prima Categoria si giocano oggi con questo programma: alle ore 10.30 Dinamo Roma-Castrum Monterotondo. Alle ore 11 Città di Sonnino-Lanuvio Campoleone e alle ore 15 Semprevisa-Nova 7.

