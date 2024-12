Sul proprio profilo Facebook bellissimo omaggio del club del Pianoscarano che domenica ha salutato il suo capitano Gabriele Malè al termine della lunga e prestigiosa carriera che lo ha visto protagonista per molti anni nei nostri campionati e anche in quelli di alcune regioni limitrofe.

“Che poi, forse, la vera essenza di Pianoscarano è racchiusa tutta in questa foto. Capitan Malè che nel suo saluto al calcio bacia la terra dell'Oliviero Bruni. Vedete: voi che tanto lo denigrate. Voi che ne parlate sempre con disprezzo. Voi che quando vi esprimete in un certo modo nemmeno vi rendete conto che ci state mancando di rispetto perché state parlando della nostra casa. Voi che forse dimenticate da dove siete venuti e che magari vi fate belli con successi degli altri. Pensate che a noi piaccia mangiare polvere e sguazzare nel fango? Assolutamente no, ma la gente di Pianoscarano ha solo imparato a non piangersi addosso andando avanti sempre e comunque. Dritti per la propria strada. Questo Signore in foto ha esordito in C ed ha fatto una discreta carriera da dilettante, quindi non parliamo dell'ultimo arrivato. Questo Signore bacia la terra perché conosce il sapore amaro che lascia in bocca e quanto brucia sulle ferite, ma è anche consapevole di quanto gli mancherà. Grazie Capitano perché questo gesto vale più di qualsiasi parola”.

