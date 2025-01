Sarà un 2025 di fortissime emozioni per la pallanuoto locale. Innanzitutto ci saranno novità importanti per quanto riguarda la situazione PalaGalli, con i lavori di risistemazioni grazie ai fondi di Città Metropolitana che dovrebbero partire nelle prossime settimane. E poi la gestione, con il Comune che ha preso la decisione di indire un nuovo bando, che dovrebbe avere luogo nel mese di settembre, ma l’avvicinarsi a quel periodo dell’anno non sarà sicuramente vuoto di indiscrezioni e di possibili conclusioni.

Ma, sarà, ovviamente, anche il 2025 della pallanuoto in vasca. Fino ad ora a giocare è stata solamente la Nc nel campionato di serie B, con un punto in tasca, frutto del pareggio del PalaGalli contro il Delta. L’esordio era stato amaro con lo stop di Pescara contro il Club Aquatico. Al momento fare qualsiasi tipo di bilancio appare inutile, visto che si sono disputate solo due partite, nelle quali il sette di Aurelio Baffetti non ha potuto approcciare al meglio le gare, a causa dei noti problemi del PalaGalli. Il vero campionato dei rossocelesti comincerà sabato 11, quando andranno ad Acilia per sfidare la Canottieri Lazio, prima del ritorno a viale Lazio per la gara contro il Villa York dell’ex Andrea Castello. Gennaio si concluderà il 25 con la trasferta di Monterotondo con la Roma 2020. E il mese nel quale siamo entrati sarà anche quello che farà partire le attività anche per le altre due squadre senior della città. L’Ipertecnica Centumcellae inizierà il proprio percorso in serie C sabato 18, con la sfida casalinga del PalaGalli contro la Virtus Flaminio. Poi anche qui trasferta a Monterotondo, ma contro l’Olgiata, prima del match interno con la Rari Nantes Vis Nova. Via al campionato anche per la Nautilus in serie A2. Il calendario prevede un esordio in terra romana domenica 19 nella vasca del Vis Nova. Questo farà da preludio ad un doppio turno casalingo: il 26 contro il Team Marche e il 2 contro Tolentino. Ma dove si disputeranno questi incontri? Dalla Nautilus, anche tramite il programma gare ufficiale della Federnuoto, era stato annunciato che le partite casalinghe si sarebbero disputate regolarmente al PalaGalli, ma, a cavallo tra Natale e Capodanno, si è registrata anche l’importante presa di posizione della Nc Civitavecchia, società che gestisce lo Stadio del Nuoto, e che non ha dato il suo nullaosta alla possibilità di svolgere le partite nella vasca civitavecchiese.

«Apprendiamo con stupore che il presidente della Nautilus, Alberto Braccini, abbia trovato un accordo proprio con la nostra società. Sarebbe utile ed interessante capire con chi della NC - affermano dalla società del presidente Marco Pagliarini - Braccini abbia trovato l’accordo, tanto da comunicare anche alla FIN di aver ottenuto il Nulla Osta per le partite da disputare presso il PalaGalli. Siamo contenti che la Nautilus tenga a cuore le sue ragazze e ci mancherebbe! Siamo stati i primi a dare la nostra disponibilità di far giocare le ragazze a Civitavecchia davanti alle loro famiglie, nonostante quanto successo e nonostante le tante pendenze ancora irrisolte. È altrettanto importante però comportarsi in maniera seria e rispettosa delle regole e dei patti. Siamo costretti nostro malgrado, nel dover comunicare che al momento, l’aver concordato gli eventuali orari delle partite e l’eventuale disponibilità, non significa aver trovato un accordo. Quindi consigliamo al Presidente Braccini di provvedere a quanto contenuto nella Pec da noi inviata anche al Comune di Civitavecchia, ovvero alla sottoscrizione di un contratto per gli spazi acqua e alla regolarizzazione delle pendenze ancora inevase; ciò al fine di poter utilizzare gli spazi per le partite di campionato e far contente così le atlete civitavecchiesi».

Dalla Nautilus, al momento, nessuna risposta, ma il club di pallanuoto femminile si riserva la possibilità di rispondere alla società rossoceleste con un comunicato stampa. Fatto sta che, anche durante il periodo natalizio, le divergenze tra i club locali continuano ad andare avanti, senza nessuna interruzione di sorta. Inutile continuare a sperare che ci sia un allentamento, anche perché, come detto, stiamo entrando verso un cammino nuovo, in quanto nella seconda parte dell’anno si dovrà conoscere chi sarà a prendere la gestione del PalaGalli. Ma qualcuno deciderà di presentarsi al bando? O c’è il rischio che tutto possa andare deserto? E il Comune sta pensando a cosa fare, nel caso da parte della società locali si possa registrare una problematica di questo tipo? Potrebbe entrare nel novero della vicenda anche la Federazione Italiana Nuoto, che è stata protagonista, negli ultimi anni, dell’apertura di diversi centri federali nei quali sviluppare l’attività natatoria e pallanuotistica, non ultimo la piscina di Valco San Paolo a Roma, nei pressi dell’università di Roma Tre, dove hanno già cominciato a disputare le loro partite due squadre di serie A1 come Olympic e Onda Forte?

