C'è tanto entusiasmo nel Borgo Palidoro, compagine di Promozione, che si sta preparando sul campo di Aranova.

L'organico rispetto allo scorso anno è stato rinforzato e sulla panchina e arrivato Antonio Fascione, allenatore che vanta molti anni sulle panchine del litorale.

«Ho fatto la scelta che mi piaceva, allenare una squadra che la società mi ha messo a disposizione senza privarmi di nulla - ha esordito il tecnico amaranto- . Sono i primi giorni di preparazione, ci stiamo conoscendo un po' tutti, credo di aver allestito, grazie al direttore Commentucci e il presidente Alessandro Schiavi,una formazione competitiva. Puntiamo a giocarci le partite per vincere, vogliamo stare nelle posizioni alte di classifica. I nuovi innesti sono stati scelti nei vari ruoli per dare piu solidità al gruppo. Abbiamo preso dei ragazzi in funzione delle caselle vuote, credo che ci siamo dei bravi giocatori, competenti e molto determinati per raggiungere l'obiettivo che vogliamo».

