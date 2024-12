Continuano le trattative tra i team che si stanno organizzando per la prossima stagione calcistica.

Nelle ultime ore per la Prima Categoria ha ufficializzato due buoni colpi il Montefiascone che era alla ricerca di due difensori centrali. Questi gli annunci del club falisco. Roberto Famà centrale classe 1990, ha vestito tante casacche tra provincia e litorale: Montalto, Samta Marinella, Allumiere ed Orbetello con la quale lo scorso anno ha vinto i playoff di categoria. Il neo difensore gialloverde non vede l’ora di cominciare: «Sono stato molto colpito dall’entusiasmo del direttore sportivo D'Alessio, e la conoscenza con mister Stuccilli ha completato il tutto. Il progetto Montefiascone è fresco, fatto di gente che ha entusiasmo e questo loro entusiasmo mi ha travolto. Dal punto di vista personale ripetersi dopo un anno vincente non è mai facile, ma a me le cose facili non mi sono mai piaciute».

L’ altro nuovo giocatore arrivato sul colle è Nicola Ferri, anche lui difensore classe 1993, è stata la colonna portante per molte stagione della difesa della Canepinese prima ed Atletico Cimina poi con una parentesi alla Fortitudo Nepi. «Sono felice di essere un nuovo giocatore del Montefiascone - afferma il difensore - dal primo contatto con il direttore D’Alessio e il mister Stuccilli mi hanno trasmesso subito l’entusiasmo e l’ambizione che c’è per questa nuova stagione; infatti ho deciso di sposare subito il loro progetto. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura con la convinzione di ottenere i migliori risultati possibili».

