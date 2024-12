VITERBO – E’ conto alla rovescia per l’inizio del campionato di calcio di Prima Categoria. All’indomani dell’uscita dei gironi e in attesa dei calendari ecco il pensiero del nuovo tecnico del Montefiascone Stuccilli sul girone A.

«È una prima categoria d'élite. Il girone me lo ero immaginato proprio così. È un girone pazzesco, intrigante, di elevata qualità dove ci sarà un grande equilibrio, con 4 squadre con organici da Promozione. Abbiamo l'opportunità di crescere visto il livello altissimo del girone e per un organico giovane come il nostro ci evita cali di tensione. Possiamo fare bene. Anche noi diremo la nostra e ci faremo trovare pronti. Lo vogliamo fortemente noi, lo merita la piazza di Montefiascone. I particolari e gli episodi faranno la differenza. Tutte le squadre si sono rinforzate, anche le neo promosse hanno in organico giocatori esperti e di categoria superiore e come se non bastasse a rendere ancora più competitivo il girone sono arrivate Allumiere e DLF mia ex squadra che ha alzato il livello sia dal punto di vista dirigenziale che tecnico rivoluzionando la rosa della stagione passata». Al.Giu.Vir.