Il Milan è il club italiano ad aver vinto più coppe dei Campioni, oggi Champions League. Nella bacheca del club milanese ne possiamo contare ben sette.

Ebbene, se la storia del Milan è ben collegata con l’imprenditore e politico Silvio Berlusconi, il primo scudetto e le prime due Coppe europee più importanti sono il frutto del lavoro del “Paròn” Nereo Rocco, uno degli allenatori del ventesimo secolo più famosi in Italia. Triestino, legato fino alla morte alla sua città, nacque in una famiglia agiata, visto l’azienda di produzione e macellazione carni per la fornitura della navi che passavano per il porto più a est della Penisola.

Se si fa vedere come ottimo giocatore fin da bambino, la sua consacrazione la si deve alla carriera da allenatore. Allenò club del calibro di Padova, Triestina, Torino, Padova, Fiorentina, la Nazionale alle Olimpiadi di Roma 1960 (con Paolo Todeschini), ma è con il Milan che vinse tutto il vincibile.

Due coppe dei Campioni, due scudetti e soprattutto la prima Coppa Intercontinentale, meglio conosciuta come la coppa del mondo. Soprannominato in dialetto il “paròn” e cioè il padrone, a causa dei suoi modi a volte bruschi e burberi a volte dolci, è ricordato per la sua enorme benevolenza e umanità.

Ancora oggi, a diversi decenni dalla sua dipartita, avvenuta nel 1969 dopo una breve malattia, è ricordato nella sua città come uno dei personaggi più caratterizzanti della storia calcistica.

