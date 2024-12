Prosegue senza soste il mercato dalla Favl Cimini Viterbo che nella giornata di oggi ha annunciato il suo settimo giocatore ufficiale per la prossima stagione. Questo il comunicato del club: “La Favl Cimini Viterbo comunica di aver sottoscritto l’accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Giusto. L’esterno offensivo, classe 1998, arriva alla corte di mister Puccica per il prossimo campionato di Eccellenza. Esploso con il Fonte Meravigliosa, Giusto è poi passato al Team Nuova Florida, centrando la promozione in Serie D e la vittoria in Coppa Italia di Eccellenza nella stessa stagione (2018/2019). Nel 2020 il passaggio all’Anzio Calcio, squadra con cui rimane per due campionati consecutivi. Nella stagione 2022/2023 il suo nome compare sul tabellino per 12 volte, giocando nel Campus Eur. Ha chiuso la stagione 2023/2024 nel Montespaccato, centrando la porta per 20 volte. Giusto è nato a Roma il 20 agosto del 1998 ed ha quindi 25 anni. A Gabriele va il nostro benvenuto e l’augurio di una permanenza con i colori gialloblu ricca di successi”.

Ad oggi Giusto è il settimo giocatore ufficializzato dal club, dopo Cifarelli, Scognamiglio, Calvigioni, Nesta, Benvenuti e Patrizi.

Una squadra che sta prendendo quindi sostanza secondo le indicazioni ben precise dettate dal tecnico Lillo Puccica che questo girone A di Eccellenza lo conosce bene avendo allenato nella seconda parte della stagione 2022/2023 la stessa Favl Cimini e nello scorso campionato l’Academy Ladispoli che ha portato meritatamente alla salvezza. A prescindere quindi dall’eventuale impegno economico dello sponsor Ilco e della partecipazione alla vita del club di patron Camilli si sta allestendo una squadra che sembra poter avere le carte in regola per andare ben oltre ad un campionato anonimo con una sola salvezza da conquistare.

