Nella 2° giornata del Meeting di Primavera di pattinaggio presso la pista del Centro Sportivo Parrocchiale Sacro Cuore erano in scena le categorie più piccole e per la Libertas Pilastro molti podi conquistati con gli ori di Marlie Dogohoy, Eva Tardioli, Greta Ciancolini, Emma Costantini e Sara Porta. Secondo posto per Eleonora Moracas, Sara Quintili e Costanza Trippanera. Al terzo posto Camilla Sole Carlini, Mia Arletti, Maria Luisa Piozzi e Beatrice Zibellini. Una menzione particolare la meritano i due maschietti più piccoli anche se hanno iniziato da un mese hanno interpretato due Super Mario Bros divertendo e commovendo il pubblico che assisteva alla gara con applausi a scena aperta. Nel pomeriggio altre medaglie d’oro per Flavia Di Rocco, Elisa Aquilani e Mariastella Camilli, le gare continueranno fino ad oggi e nei giorni seguenti scenderanno in pista divisi per categorie di difficoltà e per età dai più piccoli ai più grandi nel segno dell’amicizia tra le società, gli atleti e le loro famiglie.

