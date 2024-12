Grande e atteso il big match di domani mattina a Cerveteri. Sul rettangolo cerite si sfideranno, a partire dalle ore 11, i padroni di casa del Città di Cerveteri e gli ospiti del Tolfa. I padroni di casa sono una forte corazzata che viene da qualche risultato non positivo e ha incamerato solo 12 punti, quindi oggi davanti al pubblico amico i verdeazzurri daranno il tutto per tutto pur di vincere e ricominciare a scalare la classifica. Dall’altra parte ci sono i tolfetani che dopo una partenza in sordina hanno ingranato la quinta e sono ora al secondo posto della classifica a 18 punti. Negli anni questa sfida ha assunto i contorni di un semy-derby visto quanto è sentita questa gara. A dirigere il match sarà il signor Jacopo Bertini di Rieti e sarà coadiuvato da Roberto Torricelli di Roma 1 e Pasquale Paloli Roma 1.

QUI CITTÀ DI CERVETERI. Per battere il Tolfa ci vorrà una prestazione coraggiosa e carica di motivazioni. Il Città di Cerveteri, quindi, deve scacciare via il momento no e vincere al Galli una gara che può rappresentare un crocevia importante per il futuro.

Le due sconfitte di fila e le dimissioni di Superchi hanno segnato il gruppo verdeazzurro che cerca gloria contro i collinari, squadra brillante e giovane. Mister Cicino ha provato la formazione da far scendere in campo che, a grandi linee, non dovrebbe rivelare mutazioni rispetto a quella di domenica scorsa. Rientra Roscioli, in forse Patrascu. Sono fondamentali i tre punti per risollevarsi da un periodo molto critico che i cervi vogliono mettere alla spalle. Per farlo serve una bella vittoria contro il Tolfa, che in rosa vede gli ex Salvato e Moretti, quest’ultimo andato via a settembre dopo alcune divergenze. Sugli spalti si spera ci sia pubblico per dare una dimostrazione di affetto a una squadra che può ancora rincorrere il primato. Dopo il Tolfa mercoledì è in programma il ritorno di Coppa Italia a Fiumicino. Dunque, tre giorni che potrebbero segnare la svolta.

QUI TOLFA. Il Tolfa parte alla conquista di Cerveteri. I biancorissi di mister Roberto Macaluso sono un gruppo unito e coeso fatto di giovani promesse del calcio locale e di alcuni giocatori esperti. Mister Macaluso e gli altri tecnici hanno fatto finora un gran lavoro e il team nelle ultime uscite ha dimostrato bel gioco, grinta e mentalità vincente. L’auspucio del presidente Alessio Vannicola e dei tecnici è che il gruppo, la proverbiale tigna e la voglia di vincere possano dare la spinta giusta ai biancorossi per compiere l’impresa. Tra le file del Tolfa torna Pomponi, una delle pedine importanti dell'attacco tolfetano. Mister Macaluso potrà contare su tutta la rosa. Tra gli ex Cerveteri con la maglia del Tolfa il capocannoniere del girone A Moretti.

«Ce la vediamo contro il Cerveteri, una formazione che fin dall’inizio è stata candidata alla vittoria del campionato, ha fatto un mercato importante e ha giocatori forti, di esperienza e di categorie superiori - spiega mister Macaluso - ora stanno affrontando un momento di difficoltà, ma presto torneranno neo quartieri alti e se la giocherà con la Sorianese e il Santa Marinella. Noi andiamo lì a fare la nostra partita onesta. Siamo in un buon periodo, in settimana ci siamo allenati bene ed è rientrato anche Pomponi. Fare risultato a Cerveteri sarà difficile, una vera e propria impresa. Però noi ce la giocheremo fino in fondo e andremo lì con la tranquillità e l'entusiasmo che ci contraddistingue sin dall'inizio del campionato».

