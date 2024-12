Il dottor Stefano Pucci, fondatore della Asd Meiji Kan di Via Terme di Traiano è stato riconfermato nella carica di vice presidente nazionale della FIK (Federazione Italiana karate). Nel fine settimana, durante lo stage nazionale di Caorle, che ha visto la presenza di oltre 1000 tra arbitri, tecnici e cinture nere provenienti da tutta la penisola, si sono tenute come da norme Statutarie le elezioni del nuovo Consiglio nazionale che resterà in carica nel prossimo quadriennio olimpico 2025/2028.

Alla fine gli oltre 200 delegati hanno eletto il dottor Riccardo Mosco (Venezia) come presidente federale e i quattro membri del consiglio, i quali hanno poi riconfermato il maestro civitavecchiese nella seconda carica nazionale.

«Ringrazio tutti gli affiliati FIK - dichiara Stefano Pucci -, sia quelli che mi hanno votato che quelli che non lo hanno fatto; la FIK è una grande realtà nel mondo del karate nazionale ed anche tra le più organizzate e meglio strutturate nel panorama marziale internazionale con, tra le sue fila, alcuni tra i migliori tecnici di karate oggi operanti in Italia ed Europa. I risultati scaturiti da queste elezioni, mi danno un grande stimolo a lavorare sempre meglio per la ulteriore crescita di questa splendida organizzazione di karate che non ha fondi pubblici e deve attingere esclusivamente dalle sue elevate professionalità interne, le sinergie per dare ai suoi affiliati servizi sempre all'altezza».

