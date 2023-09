È iniziata in questi giorni la 47esima stagione sportiva della Meiji Kan karate, storica palestra di questa meravigliosa e formativa arte marziale, nella nostra città.

«L'Unesco ha dichiarato - commenta il maestro Stefano Pucci - il karate come uno degli sport più indicati per lo sviluppo fisico e, soprattutto, caratteriale dei bambini, disciplina che mette la lealtà, l’educazione e il rispetto delle regole come fondamento della sua pratica».

La società, con sede nella bellissima palestra della parrocchia dei Frati Cappuccini in Via Terme di Traiano, si avvale di uno staff di prim’ordine diretto dal vice presidente nazionale della FIK Stefano Pucci, cintura nera 8° DAN Internazionale, dalla Professoressa IUSM Stefania Pucci cintura nera 4° DAN e dalla maestra Virginia Pucci, cintura nera 6°DAN ed attuale allenatrice della nazionale italiana femminile FIK. Una famiglia, interamente dedida all'insegnamento del karate a livello professionistico come unico lavoro, da oramai ben 47 anni.

Alla Meiji Kan, una delle scuole più conosciute ed apprezzate del karate italiano, sono si sono formati decine di campioni italiani ed internazionali di tutte le sigle, diversi atleti sono stati arruolati, in passato,tra i professionisti dei Gruppi Militari, centinaia sono le cinture nere federali diplomate, dirigenti con prestigiosi incarichi nelle principali federazioni, arbitri di “chiara fama” e diversi instruttori che, a loro volta oggi, insegnano in varie palestre della nostra Regione.

«Uno dei nostri maggiori punti di vanto - conclude il maestro Pucci - è la grande riuscita del corso di pre-karate , riservato ai bambini di 3/4/5 anni, dove, con esercizi particolari, studiati per questa fascia di età, si stimolano le capacità psico-motorie dei fanciulli e si aiutano anche nel rispetto delle regole e nella collaborazione reciproca. Noi siamo partiti con questa fascia di età ben 11 anni fa ed abbiamo “fatto da apripista” anche ad altre realtà sportive e non solo di karate».

