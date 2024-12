Si è tenuto, nei giorni scorsi nella palestra di via Terme di Traiano, il saggio di karate di fine corso e la consegna dei diplomi di graduazione degli allievi delle scuole dirette dal maestro Stefano Pucci.

A questo saggio, giunto alla 47esima edizione dalla sua fondazione, hanno partecipato oltre 100 atleti che, di fronte a tantissimi genitori, nonni ed amici, hanno mostrato la valenza tecnica raggiunta in questi mesi di serio allenamento.

«Il saggio di fine corso - commenta Stefano Pucci - rappresenta una cerimonia molto sentita tra i karateka delle nostre scuole; vedere campioni affermati in campo internazionale esibirsi insieme ai bambini, magari appena cintura gialla, è uno dei pilastri, del rispetto e della educazione marziale che noi, da sempre, ci onoriamo di insegnare e rappresentare».

Nei giorni precedenti l'esibizione, si erano tenute le sessioni di esame nelle palestre della Meiji Kan di Via Terme di Traiano con i ragazzi allenati dalla Maestra Virginia Pucci, alla Hayashi Ha di San Gordiano della Dott. Stefania Pucci e della Kembukan di Santa Marinella della Maestra Gessica Strazzullo.

A fine mese, le scuole dirette dal Maestro Stefano Pucci chiuderanno, per due mesi, i corsi per la meritata pausa estiva per riprendere puntualmente il 2 settembre per quello che sarà il 48esimo corso della storia Meiji Kan .

