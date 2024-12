Dopo il ko sul campo della fortissima L’Aquila bel riscatto per il Lions Alto Lazio Rugby che nel suo impegno casalingo dello scorso fine settimana ha battuto con un netto 59-12 l’Arechi Salerno ed ha così conquistato vittoria e punto di bonus. Il risultato sulla carta poteva sembrare scontato, ma in uno sport di combattimento come il rugby l’approccio giusto alla gara è fondamentale, ed i ragazzi del Lions sono stati bravi proprio in questo, mostrando sin dall’inizio la giusta determinazione e intensità di gioco che ha permesso di indirizzare la partita sul giusto binario. La gara si è disputata quasi per intero con mischie senza contesa, visto l’indisponibilità degli ospiti di sostituire i giocatori di prima linea usciti per infortunio. Questa vittoria, con la sconfitta del Frascati e il mancato svolgimento della gara tra Us Roma e Messina, rilancia i viterbesi al momentaneo secondo posto in classifica prima della pausa per le festività facendo tesoro degli errori passati, sarà necessario evitare un calo di concentrazione e prepararsi nel miglior modo possibile, per arrivare pronti ad affrontare le difficili partite finali che ci vedranno impegnati contro le dirette pretendenti al posto d'onore. Appuntamento a domenica 14 aprile per la gara interna al “Sandro Quatrini” contro il Messina.

Questa la formazione del Lions Alto Lazio Rugby Viterbo: Marini, Paoletti Athos, Garbuglia F., Basili, Bruno, Fabbri, Crescentini, Lanzi A., Garbuglia T., Scaglione, Lanzi G.,Spada, Raschi, Duri, Mecocci. A disposizione: Elvezia, Malagigi, Schirripa, Santucci, D'Aguanno, Biagetti F., Castellucci.

