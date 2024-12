Sarà una gran domenica per tutti gli appassionati di rugby del capoluogo. Infatti nell’impianto del “Sandro Quatrini” giornata piena con due match da seguire con grande interesse. Alle 12 per la 14esima giornata del campionato di Serie B il match tra il Lions Alto Lazio e i siciliani del Messina Rugby e poi a seguire alle 14.30 il confronto per la categoria Under 18 tra la compagine del Lions e gli abruzzesi del Web Avezzano. Una sorta di full immersion per tutti gli appassionati della palla ovale con fari puntati sul confronto di una Serie B che il Lions partita con il ruolo di matricola sta onorando al meglio visto che è seconda soltanto dietro al colosso dell’Aquila leader con 76 punti, seguono a 66 il Lions Alto Lazio e poi a 65 la coppia laziale formata da Frascati e Rugby Roma che a loro volta precedono il Colleferro a 62. Messina settimo con i suoi 40 punti e avversario che sembra alla portata del Lions che nel match di andata si impose in terra siciliana per 31-22 nel confronto giocato lo scorso 10 dicembre. Campionato di Serie B che torna dopo quasi in mese visto che l’ultimo turno si giocò lo scorso 17 marzo e che da qui alla fine non avrà più soste con il Lions che dopo la gara casalinga contro il Messina concluderà la stagione con l’impegno esterno di domenica 21 aprile sul campo del Rugby Roma, poi il 28 aprile la sfida casalinga contro il Capitolina e il 5 maggio la trasferta “laziale” con il Colleferro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA