La squadra in rappresentanza della Regione Lazio si è aggiudicata la prima edizione della “Coppa delle Regioni”, nella splendida cornice della Padel Arena di Perugia. Ogni incontro si svolgeva con due partite maschili e due femminili, nelle categorie U12/14 e U16/18. Ogni regione ha schierato i propri giocatori più rappresentativi ed in forma in questo momento e, per la Regione Lazio, i capitani Roberto Agnini e Emanuele Fanti hanno selezionato i due fratelli Sargolini (Matteo e Lorenzo) e Francesco Spurio del Club88. I tre giovani giocatori sono stati determinanti nella sfida finale contro la fortissima Sicilia. Spurio/Sargolini hanno avuto la meglio su Platania/Indomenico per 7/5 6/4; ma la super prestazione, sia da un punto di vista tecnico che di tenuta mentale, l'ha compiuta il giovanissimo Lorenzo Sargolini, che ha letteralmente trascinato il suo compagno Villa alla vittoria per 7/5 6/4. «Un altro risultato importante - fanno sapere dal Club 88 - di cui tutti noi andiamo orgogliosi, per i giovani atleti (chiamarli "ragazzi" è riduttivo, anche se anagraficamente lo sarebbero) della "Padel Academy 88", che in ogni occasione conferma che il percorso intrapreso è senza dubbio alcuno quello giusto. Ringraziamo i padroni di casa del Padel Arena di Perugia, per la calorosa accoglienza riservata indistintamente a tutti i giocatori ed accompagnatori che hanno partecipato a questa bellissima iniziativa, nella quale ha trionfato il nostro sport, la lealtà, la correttezza, tutti valori che i ragazzi che praticano il padel ben conoscono».

