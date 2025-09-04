Il Kaysra fa sul serio e studia il proprio girone. Tre derby del litorale nord: Virtus Marina San Nicola, Real Santa Marinella ed Evergreen Civitavecchia. Si arriva a quattro se si considera pure la sfida con i collinari del Real Tolfa. Non solo le squadre della fascia costiera. Sul fronte lago figurano Virtus Trevignano e Vis Bracciano e poi ci sono tante viterbesi come Blera, Monterosi, Cura, Vicus Ronciglione, Sassaci. Sul lato Fiumicino pescate Fregene e Focene.

«Abbiamo iniziato la preparazione – risponde il mister Ciccio Graniero – e devo dire che i ragazzi si stanno impegnando al massimo. È un bellissimo gruppo anche se questo lo sapevo già, ma ho avuto un ulteriore conferma anche dopo l’arrivo di tanti nuovi arrivati. Per quanto riguarda il sorteggio, mi aspettavo comunque l’inserimento del Kaysra in un girone misto con le viterbesi e formazioni del litorale. Ci sono campi ostici dove si dovrà fare particolare attenzione ma in questo campionato ogni domenica si dovrà mantenere l’attenzione altissima. Nel nostro percorso dovremmo essere bravi a mettere un mattoncino alla volta».

Sul fronte degli acquisti il mercato non è affatto chiuso per il club guidato dal presidente, Roberto Muscas. Hanno firmato in queste ore al Galli sia il centrocampista e all’occorrenza terzino Jacopo Altomonte, ex Borgo San Martino che il portiere Federico Montani detto “Chico”, ex del Città di Cerveteri.

