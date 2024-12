Una domenica davvero amara per il Ladispoli che getta alle ortiche la possibilità di passare avanti con almeno cinque palle gol chiarissime, poi concede un uomo in più alla Romulea che è cinica e vince 1-0 con la rete di Ciriachi in mischia. L’assalto finale non riesce e così l’Academy resta ultima in classifica. Non ne va bene una alla formazione di Di Renzo che le prova davvero tutte, ma un po' per imprecisione e mancanza di lucidità, un po' per la super giornata del portiere Pensa non riesce mai a sfruttare al meglio le clamorose chance. Ora la strada si fa in salita. Nessuna sorpresa iniziale nella formazione. C’è Mercadante tra i pali, difesa a 4 con Urbani e Barbarossa centrali, Ergemlidze e Guida sulle corsie esterne. In mezzo al campo Capanna, Polucci e Merciari con Giusto e Di Biagio a supporto di Cifarelli, unica punta. Partenza promettente dei padroni di casa. Passano solo 4 minuti e Di Biagio si invola imbeccato da Cifarelli ma a tu per tu con Pensa non sa che fare e divora una colossale occasione. Passano 4 minuti e Giusto non calcia a due metri dalla porta. Al 15’ ancora Giusto riceva palla, prova il tiro ma la palla esce fuori. Il Ladispoli schiaccia la Romulea. Al 20’ Di Biagio vede Cifarelli ben appostato ma il suo potente destro esce di un soffio. Al 37’ Merciari si smarca, cerca Cifarelli e il suo tiro non è precisissimo. Il primo tempo si chiude qui. Nella ripresa a dire il vero partono meglio gli ospiti. Al 5’ doppio miracolo di Mercadante prima su Pomponi e poi su Travaglini. È una bellissima partita. Al 10’ Giusto per l’Academy serve ancora Cifarelli che calcia a botta sicura ma Pensa non si fa superare. Episodio clou al 16’ con Barchiesi che va via e Urbani che lo atterra. Per il signor Airaghi di Legnano non ci sono dubbi: è fallo da ultimo uomo e espulsione. La Romulea prende fiducia e trova il vantaggio in mischia con Ciriachi che è il più lesto ad insaccare. Di Renzo le prova tutte inserendo le punte in panchina ma il risultato non cambia e i ladispolani escono sconsolati dal rettangolo verde ancora senza vittoria in questo campionato.

ACADEMY LADISPOLI: Mercadante, Ergemlidze, Guida, Capanna (41’ st Cardellini), Barbarossa, Urbani, Merciari (13’ st. Fumasoni), Polucci, Cifarelli, Giusto (38’ st Dato), Di Biagio (30’ st Pelizzi). A disp. Cremona, Tancredi, Buonanno, Mazzoni, Tofa. All. Di Renzo

©RIPRODUZIONE RISERVATA