Ottavo acquisto per il nuovo Ladispoli targato Di Renzo. Dopo un lungo corteggiamento ha firmato l’attaccante Valerio Selvadagi, 20 anni ex Boreale con esperienze alle spalle con Montespaccato e Anzio.

È la risposta della società all’addio di Marcos Ferruzzi (coetaneo di Selvadagi) arrivato ad inizio settimana per accasarsi all’Ottavia, nello stesso girone di Eccellenza il prossimo anno.

Al momento l’Academy si cautela nel reparto avanzato, dato che l’unico in rosa al momento è il giovane Matteo Pelizzi, che tanto bene ha fatto nello scorso campionato. Selvadagi era un pallino del nuovo ds Andrea Calce che alla fine l’ha portato a Ladispoli.

«Un ragazzo valido - dice il diesse - ha vinto il campionato italiano under 18 rivelandosi decisivo ai quarti, alla semifinale e in finale. È un perno centrale che può svariare però anche a destra e sinistra, un ambidestro e colpitore di testa. È molto determinato. Sono convinto che farà comodo al nostro allenatore Di Renzo».

Entro questa settimana dovrebbe arrivare anche un altro attaccante. La trattativa è in fase avanzata, come confermato dallo stesso Calce. Compito del club di Sabrina Fioravanti sarà quello di incrementare il numero dei giocatori in rosa visto il gruppo dello scorso anno è stato smembrato quasi per intero.

