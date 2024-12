Troppo Certosa per il Ladispoli. Finisce 4-0 a Centocelle per i padroni di casa che ottengono la prima vittoria stagionale mentre i rossoblu conoscono il sapore della sconfitta dopo tre giornate (avevano ottenuto due pareggi di fila con Aurelia Antica Aurelio e Tivoli). Ci sono diversi elementi nuovi scelti dall’inizio da mister Andrea Di Renzo. In porta c’è Mercadante, al centro della difesa vengono schierati Barbarossa e Guida con Tancredi e Urbani sulle corsie laterali. La coppia di centrocampo è composta da Polucci e Merciari con Capanna e Dato dietro a Pelizzi e Di Biagio. Selvadagi, come annunciato in questi giorni, dovrà stare in infermeria almeno 3 mesi per il brutto infortunio. Al 17’ arriva la rete dell’1-0 con Tursi che riceve palla e dalla sinistra si gira non dando scampo all’estremo difensore ladispolano. Tutto sommato nella prima frazione di gioco pur mostrando superiorità la squadra capitolina non riesce a trovare ulteriori varchi. Nessun cambio all’inizio della ripresa. Il Certosa ricomincia da dove aveva finito. È il 13’ e c’è un calcio d’angolo, Toncelli è il più lesto di tutti e trova impreparata la difesa tirrenica. Al 31’ ci pensa Passiatore a battere ancora Mercadante. A calare il sipario su un match a senso unico è Vendemmia in contropiede.

«Peccato - commenta a caldo Andrea Calce, direttore sportivo dell’Academy Ladispoli - una sconfitta che ci poteva stare su questo campo. Certo, dovremmo riflettere su alcune situazioni. Magari è mancata lucidità, oltre alla personalità. Però nello stesso tempo sono convinto che i ragazzi faranno tesoro di questa debacle per ripartire subito motivati più che mai». Domenica all’Angelo Sale arriva la Favl Cimini Viterbo del grande ex Lillo Puccica, l’allenatore della salvezza nella stagione precedente.

IL TABELLINO. Certosa: Marini, De Angelis, Ceka (36’ st Benedetti), Rondoni, Ciuferri, Passiatore, Evangelista (9’ st Montesi), Sganga, Toncelli (28’ st Vendemmia), Esposito, Tursi (25’ st Muzzi). A disposizione: Coronas, Pizzuti, Desideri, Bernardi, Battisti. Allenatore: Russo.

Academy Ladispoli: Mercadante, Tancredi, Guida, Merciari (16’ st Mazzoni), Barbarossa, Capanna, Urbani, Polucci (16’ st Cardellini), Pelizzi (26’ st Montecolle), Dato (22’ st Buonanno), Di Biagio (38’ st Fanali). A disposizione: Cremona, Pellegrini, Ergemlidze, Minelli. Allenatore: Di Renzo.

Arbitro: Roncaioli di Roma 1.

Reti: 17’ pt Tursi, 13’ st Toncelli, 31’ st Passiatore, 44’ st Vendemmia.

Ammoniti: Nessuno.

