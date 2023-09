Il Ladispoli rialza la testa in Coppa e torna a casa con un buon 1-1 dalla trasferta contro la Luiss. Un risultato positivo dopo tre sconfitte in campionato in altrettante giornate. De Angelis porta in vantaggio i rossoblù, Biraschi pareggia per i romani. Poi tante emozioni e gol sprecati da una parte e dall’altra. Mister Puccica dà spazio a tanti giocatori poco impegnati finora come del resto promesso alla vigilia. In porta c’è Moglie, difesa a tre con Colace, Mengoni e Fiaschetti, i due laterali sono Leonardi e Ruggiero. In mezzo al campo Alessandro Colace e De Angelis con Polucci dietro al tandem Pagliuca-Pelizzi. Poche occasioni nel primo tempo. L’unica per gli ospiti è di Leonardi che prova la conclusione dopo nemmeno un minuto. Biraschi si incarica di batterla ma Moglie è attento e respinge. Passano due minuti e sono i padroni di casa a sfiorare ancora il vantaggio con un colpo di testa di Rekik ma la sfera per fortuna dei rossoblù è fuori. Nella ripresa è tutt’altro match. Per l’Academy entrano Tiberi e Aracri. Al 13' Ladispoli in avanti con Leonardi che pennella in area di rigore e De Angelis è perfetto nell’inserimento bucando l’estremo difensore Gentile. Neanche il tempo di esultare che la Luiss va vicinissima all’1-1 prima con Biraschi, e poi con Franchi ma Moglie è super e chiude la saracinesca. Al 22’ Pagliuca sciupa la possibilità del raddoppio mentre nel capovolgimento di fronte Franchi non trova lo specchio. Scatenato Franchi, servito da Cinti, esalta i riflessi di Moglie forse il migliore in campo per i tirrenici. Al 35’ è Colace invece a dare fastidio alla retroguardia di casa. Il pari è nell’aria e arriva con Biraschi: stavolta Moglie non può nulla sul tiro ravvicinato. Poi ancora emozioni con Pagliuca per il Ladispoli e con lo stesso Franchi per la Luiss che va pure in rete ma il guardalinee annulla per offside. A pochi secondi dal triplice fischio botta del neo entrato Buonanno e Ladispoli che sfiora il colpaccio. Secondo tempo spettacolare tra due squadre che non si sono per niente risparmiate. Il ritorno all’Angelo Sale il 4 ottobre. Domenica c’è da affrontare la capolista Rieti in campionato sempre davanti al proprio pubblico.

©RIPRODUZIONE RISERVATA