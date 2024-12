In attesa della Coppa Lazio che il Ladispoli Women giocherà domenica a Tivoli, le ragazze di Iovine hanno sostenuto un allenamento congiunto contro Cerveteri. Le girls rossoblu vogliono sperare di poter centrare la competizione, dopo una stagione importante ma non redditizia come lo scorso anno. Dati incoraggianti arrivano dall'impiego di molte giovani, che è l’obiettivo della dirigenza. Una 2008, il portiere Carlotta Pizzoli, è stata fatta esordire. Nel frattempo per motivi personali, la Perigli ha lasciato Ladispoli, soddisfatta dell’avventura che per due anni ha avuto nel club tirrenico e dell’ottimo lavoro che è riuscita a collezionare, vincendo la Coppa Italia.

