Il Pomezia batte il Ladispoli e allunga il passo. Un risultato all’inglese (2-0) che condanna l’Academy al penultimo posto momentaneo della classifica. Un risultato che comunque non rispecchia quanto si è visto in campo per i rossoblu che hanno giocato creando diverse occasioni ben sventate dall’ex De Angelis, tra i migliori in campo. Mister Puccica lascia quasi la stessa formazione di mercoledì contro Campus Eur in Coppa Italia. In porta confermato D’Angeli con linea a tre di difesa composta da Roberto Colace, Temperini e Ranieri spostato nel suo ruolo. Sulle corsie esterne capitan Buonanno a sinistra e Aracri a destra con Paganetti e Alessandro Colace in mezzo e tridente d’attacco formato da Pagliuca, Pelizzi e Iurato libero quest’ultimo di svariare sul fronte offensivo. La partita si accende a fine primo tempo. Temperini atterra un avversario ed è penalty: Massella si incarica di battere il rigore e fredda D’Angeli. È affidato ad Alessandro Colace il tentativo di rimonta ma il suo tiro bellissimo viene neutralizzato da De Angelis. Nella ripresa Ladispoli sfortunato a dire il vero perché in almeno due circostanze avrebbe potuto acciuffare il pari. Prima con lo stesso Alessandro Colace con un’altra conclusione disinnescata sotto all’incrocio dall’agilissimo De Angelis e poi da Buonanno a tu per tu con l’estremo difensore pontino. Massella a tempo praticamente scaduto ha realizzato la doppietta. Puccica finisce la partita anzitempo perché espulso per doppia ammonizione. Nel secondo tempo aveva provato a mischiare le carte inserendo Polucci, Ruggiero, Reinkardt e De Angelis senza fortuna. Domenica test importantissimo all’Angelo Sale con la Luiss Calcio. Il Ladispoli non potrà permettersi di perdere.

IL TABELLINO. Pomezia: De Angelis, Lahrach, Pizzuto, Costantini, Capodaglio (14’ st Rizzitelli), Gasperini, Pagliaroli (31’ st Ilari), Palombi, Massella, Fofi, Penna (25’ st Fiore). A disposizione: Marcucci, Gasbarra, Mezzina, Musta, Lombardo, Finucci. Allenatore: Gagliarducci.

Academy Ladispoli: D’Angeli, R. Colace (32’ st Ruggiero), Ranieri, Pagnetti, Temperini, Buonanno (23’ st Polucci), Arcari, Iurato (41’ st De Angelis), Pelizzi (36’ st Reinkardt), A. Colace, Pagliuca (36’ st Tiberi). A disposizione: Mogliè, Leonardi, Mengoni. Allenatore: Puccica

Arbitro: Catalani di Ciampino

Marcatori: 40’ pt e 49’ st Massella (P)

Note: Espulso mister Puccica per doppia ammonizione. Ammoniti: Gasperini, Lahrach, A. Colace, Massella, Pagliuca, R. Colace, Ranieri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA